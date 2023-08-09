Вступил в силу приговор заключенному, получившему год колонии за татуировку

В Хакасии вступил в законную силу приговор городского суда Абакана в отношении заключенного Артура Бутаева, который обвинялся в демонстрации символики запрещенной в РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). По ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичная демонстрация символики экстремистской организации) ему назначили один год и два месяца лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по первому приговору за причинение тяжкого вреда здоровью общий срок заключения составил шесть лет и три месяца.

По информации суда, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Артуру Бутаеву, «суд признал частичное признание вины на досудебной стадии, состояние его здоровья, возраст и состояние здоровья близких, условия жизни и воспитания в несовершеннолетнем возрасте, инициирование решения вопроса о сведении имеющихся татуировок». Обжаловать приговор стороны не стали, его текст опубликован на сайте суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», согласно версии следствия, мужчина ходил перед сокамерниками с оголенным торсом, покрытым татуировками в виде свастик и звезд. В протоколах указывается, что татуировки у арестованного, нанесенные на его плечи и грудь, являются «символикой запрещенной криминальной субкультуры», а демонстрировал он их, якобы чтобы «подчеркнуть свой криминальный статус перед другими подследственными».

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Илья Николаев