Наколол себе срок

В Хакасии 36-летнего заключенного Артура Бутаева судят за татуировки с символикой запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). По версии следствия, мужчина ходил перед сокамерниками с оголенным торсом, покрытым татуировками в виде свастик и звезд. К прежнему восьмилетнему сроку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, ему могут добавить еще четыре года. Подсудимый отвергает все обвинения.

В городском суде Абакана в понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении неоднократно судимого Артура Бутаева, который обвиняется в том, что демонстрировал сокамерникам татуировки запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, летом 2021 года следователи задержали жителя Саяногорска Артура Бутаева по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Задержанный, по версии силовиков, в драке нанес обидчику несколько ударов кулаками в голову, отчего тот скончался в больнице. По решению суда Артура Бутаева заключили под стражу. В камере СИЗО, говорится в деле, арестант снял верхнюю одежду и оголил торс, покрытый татуировками в виде свастики и звезд, которые могли видеть его сокамерники.

За публичное демонстрирование символики экстремистской организации в отношении Артура Бутаева составили протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

В нем указывается, что татуировки у арестованного, нанесенные на его плечи и грудь, являются «символикой запрещенной криминальной субкультуры АУЕ», а демонстрировал он их, якобы чтобы «подчеркнуть свой криминальный статус перед другими подследственными». 21 декабря 2021 года суд назначил Артуру Бутаеву по административной статье штраф в размере 1 тыс. руб.

Арестованный, говорится в материалах следствия, продолжил открыто демонстрировать татуировки в СИЗО, а затем и в исправительной колонии строгого режима №33 УФСИН России по Республике Хакасия, куда его отправили отбывать 8-летний срок за драку со смертельным исходом.

За повторную демонстрацию запрещенной символики в отношении Артура Бутаева возбудили уже уголовное дело.

Часть 1 ст. 282.4 УК РФ предусматривает наказание за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, если эти деяния совершены лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию, в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок.

Выдвинутые против него обвинения Артур Бутаев отрицает. В конце марта уголовное дело поступило на рассмотрение суда, в понедельник состоялось первое заседание, в ходе которого было оглашено обвинительное заключение. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в республиканской прокуратуре, участники процесса исследовали письменные доказательства по делу, на следующее заседание, которое назначено на 17 апреля, вызваны свидетели.

Константин Воронов