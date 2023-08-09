ЦБ: доля безналичных платежей в рознице составляет около 82%

Доля безналичных платежей в розничном обороте достигает около 82% и до конца года вырастет, заявила первый зампред Центробанка (ЦБ) Ольга Скоробогатова. По ее словам, растет потребность граждан в использовании современных сервисов — к примеру, по проведению платежей в одно касание.

«К сожалению, из-за санкций произошло с мобильными приложениями много сложностей. И мы с вами с этим сталкиваемся. Это очень показательно, что люди не ушли в нал с точки зрения платежей, люди продолжают делать безналичные платежи»,— рассказала госпожа Скоробогатова на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

В июне она говорила, что доля безналичных расчетов в розничном обороте до конца года может вырасти до 83–84%. Опрос ЦБ показал, что в 2022 году наличные были самой популярной формой сбережений для россиян, ее использовали 36% граждан. В мае регулятор отмечал повышенный спрос на наличные рубли, но связывал его с их активным использованием в присоединенных к РФ регионах.

Лаура Кеффер