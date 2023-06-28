ЦБ: больше трети россиян хранят сбережения в наличных

Наличные деньги в 2022 году по-прежнему были популярной формой сбережений для россиян, ее использовали больше трети граждан (36%). Это следует из опроса, проведенного Центробанком. Кроме того, многие использовали наличные при оплате товаров и услуг (27%).

Почти четверть опрошенных (24%) платили наличными по привычке. Меньшая доля респондентов (23%) считают, что наличные охотнее принимают в магазинах, другие (11%) уверены, что наличные лучше защищены от цифровых рисков.

Однако безналичные платежи предпочитает все больше россиян (79%). Сторонники безналичных платежей считают, что карту проще носить с собой (55%) и что она позволяет совершать дистанционные операции (34%). Мобильный банк используют 38% граждан, систему быстрых платежей — 18%.

Анастасия Ларина