ЦБ связал повышенный спрос на наличные с их активным использованием в новых регионах

Рост спроса на наличные рубли связан с их активным использованием в новых российских регионах, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, проблем для осуществления денежно-кредитной политики этот фактор не создает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах РФ, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно… Этот спрос со стороны экономик новых регионов, по всей видимости, и отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом»,— указал господин Заботкин на пресс-конференции в рамках общественных консультаций по обзору ДКП (цитата — «Интерфакс»).

Зампред ЦБ также напомнил, что в марте и сентябре 2022 года инструменты регулятора демпфировали «гораздо более значительные и резкие перепады в спросе на наличность».

Ранее «Ъ» сообщал, что по итогам 2022 года объем наличных в обращении вырос на 16% (свыше 2 трлн руб.). В мае текущего года объем наличных в обращении впервые превысил 17 трлн руб. (рост — 20% год к году).

Подробнее о том, чем опасна такая сберегательная стратегия граждан,— в материале «Ъ FM» «Россияне предпочитают наличные».

Григорий Лейба