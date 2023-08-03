«Тетрадь» с «Огоньком», закрытие театрального сезона и «Битва органов»

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга можно увидеть переосмысление мюзикла «Дама Пик», гастроли Приморской сцены Мариинского театра и посетить новую выставку в «Эрарте». А завершающие следующие неделю выходные запомнятся яркими тематическими фестивалями в Петербурге и Ленобласти. Подробнее в подборке «Ъ-СПб»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Дама Пик»

Фото: ДК «Выборгский» Мюзикл «Дама Пик»

Фото: ДК «Выборгский»

На сцене ДК «Выборгский» 6 августа — мюзикл «Дама Пик». Авторы постановки переосмыслили повесть Пушкина, добавив в классическую легенду новые краски. Главные роли в воскресенье сыграет Вера Свешникова (Пиковая Дама) и Ярослав Баярунас (Герман).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бальтерманц. Юные ленинцы Алеша Пиляев и Игорь Усаков

Фото: Собрание МАММ / Архив журнала «Огонёк» Дмитрий Бальтерманц. Юные ленинцы Алеша Пиляев и Игорь Усаков

Фото: Собрание МАММ / Архив журнала «Огонёк»

Музей современного искусства Эрарта представляет новую выставку «Огонек. Жизнь как праздник». В экспозиции — архивные фотографии признанных советских мастеров, которые размещались в журнале «Огонек» в 1930–70-х годах. Фотографии, «которые заставляют задуматься о нашем прошлом, настоящем и будущем» и «в которых все дышит атмосферой праздника или его предвкушения». Выставка продлится до 3 декабря.

В Севкабель Порту продолжает работу летний «Кинотеатр у моря». 7 августа на экране покажут документальный фильм о лидере группы «Король и Шут» — Михаиле Горшеневе — «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Кинокартина, которая создавалась на протяжении четырех лет, выходит спустя 10 лет после смерти панка и в год 35-летия существования группы. Фильм рассказывает о жизни Горшка, об основании и творческом пути группы.

В среду, 9 августа, в Культурном центре БРУСНИЦЫН откроется выставка «Тетрадь / Почему не падает небо». Экспозиция состоит из работ студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. В проекте также принимают участие учащиеся других вузов города, приглашенные художники, режиссеры, каллиграфы и дизайнеры. Авторы поднимают социальные проблемы, рассказывая о себе и о происходящем в мире. Их работы служат «своеобразным зеркалом», в котором зритель может узнать себя и своих близких. Ознакомиться с выставкой можно будет до 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С гастролями в Мариинском театре в эти выходные и всю следующую неделю выступят артисты Театра балета имени Якобсона и Приморской сцены Мариинского театра. Закрытие театрального сезона состоится 10 августа — артисты Приморской сцены покажут балет «Корсар» в постановке главного балетмейстера-хореографа Эльдара Алиева. Откроет сезон Мариинка через месяц, 7 сентября, оперой Чайковского «Иоланта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

11 августа в лютеранском соборе Петрекирхе пройдет концерт «Битва Органов» от Amadeus Concerts. Два органиста будут поочередно исполнять произведения, написанные

знаменитыми композиторами различных эпох. На следующий день, 12 августа, в Петрикирхе состоится еще одна «битва». На этот раз в музыкальном поединке сойдутся Иоганн Себастьян Бах и Фредерик Шопен. Произведения двух гениев прозвучат на одном концерте «Бах vs Шопен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Слот» Дария «Нуки» Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Солистка группы «Слот» Дария «Нуки» Ставрович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На следующих выходных, 12–13 августа, в Саду Меншикова на Васильевском острове в 16-й раз пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Живой!». На открытой сцене выступят группы «Другой Ветер», КОПЕНGАGЕН, «Площадь Восстания», ДМЦ, Нуки (сольный проект солистки группы «Слот» — Дарии Ставрович), OOVO и другие. Вход на фестиваль свободный — по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge

Фото: Igora Drive Этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge

Фото: Igora Drive

В эти же выходные, 12–13 августа, на Автодроме «Игора Драйв» пройдет третий этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023. Igora Drive Drift Challenge — самое статусное соревнование по дрифту в Петербурге и Ленобласти. Зрителей ждет «напряженная дрифт-битва с непредсказуемым финалом». Организаторы предлагают гостям Кубка погрузиться в мир автоспорта и дрифт-культуры: увидеть выставку автомобилей, оценить гоночные машины в техническом парке, пообщаться и сфотографироваться с пилотами. 12 августа гости смогут прокатиться на гоночном такси с профессиональным пилотом на скорости более 200 км/ч.

Надежда Ярмула