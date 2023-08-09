По факту вывода имущества «Метафракс Кемикалс» возбуждено уголовное дело

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении управляющего 100% акций «Метафракс Кемикалс» содержится в определении Арбитражного суда Пермского края, который рассматривал очередное ходатайство прокуратуры о наложении обеспечительных мер.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственными органами МВД в отношении неустановленных лиц. Оно якобы касается хищения имущества предприятия, которое, как считает прокуратура, было незаконно приватизировано. Напомним, по версии надзорного органа, приватизация производственного объединения «Метанол» в 1990-х годах произошла с нарушением действующего тогда законодательства. В АО «Метафракс Кемикалс» настаивают, что приватизация была законной, и готовы представить суду соответствующие документы.

Ранее суд арестовал имущество предприятия, а также запретил любые действия с его акциями, которые находятся под управлением УК «Метафракс Групп». В рамках «нового пакета» обеспечительных мер арест наложен и на денежные средства на счетах предприятия. Исключение составляют предусмотренные законодательством выплаты сотрудникам, оплата налогов, сборов и коммунальных услуг, а также расчеты с контрагентами для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности завода. По мнению представителей АО, их наложение, наоборот, ставит под угрозу нормальное функционирование предприятия и может привести к остановке его работы. «В связи с обеспечительными мерами компания испытывает существенные затруднения, однако намерена продолжать текущую производственно-хозяйственную деятельность с соблюдением ограничений, утвержденных судом. Мы анализируем полученные судебные акты для принятия решения о возможности их обжалования»,— сообщили в ООО «УК “Метафракс Групп”».