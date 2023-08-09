Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор Лилии Чанышевой

Верховный суд Башкирии 16 октября рассмотрит апелляционные жалобы экс-координатора уфимского штаба («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов) и бывшего активиста штаба Рустема Мулюкова, сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин.

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Ей назначено семь с половиной лет лишения свободы. Рустема Мулюкова суд признал виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.

Апелляционное представление также подавала прокуратура. Гособвинение просило назначить госпоже Чанышевой 12 лет лишения свободы, а активисту — пять лет.

Влада Шипилова

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