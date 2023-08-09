Нижегородской области нужно дополнительно 800 единиц общественного транспорта

В ближайшие семь лет Нижегородской области потребуется дополнительно закупить около 800 единиц общественного транспорта. Об этом замгубернатора Сергей Морозов заявил на заседании комиссии Госсовета по вопросам развития транспорта. По его словам, за последние шесть лет регион закупил 820 единиц, в том числе 636 —для Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Замгубернатора напомнил, что с августа 2022 года в Нижегородской области реализован первый этап ввода новой маршрутной сети. Запущено пять новых маршрутов, продлено шесть маршрутов, перенесены участки на пяти маршрутах, оптимизированы трассы трех маршрутов. «Также мы занимаемся внедрением интеллектуальной транспортной системы Нижегородской агломерации, которая позволит увеличить пропускную способность транспорта до 20% без инфраструктурных затрат. С момента внедрения новой маршрутной сети пассажиропоток в 2023 году вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года»,— сообщил Сергей Морозов.

В связи с этим Нижегородская область обратилась в правительство РФ с предложением продлить программу обновления общественного транспорта и увеличить лимиты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и по льготному лизингу с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании.

Андрей Репин