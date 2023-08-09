В центре Екатеринбурге самокатчик обстрелял Mercedes

В центре Екатеринбурга неизвестный на самокате обстрелял автомобиль Mercedes. Инцидент произошел вчера, 8 августа, на улице Московской у дома 19. Портал Е1.ru сообщает, что машина принадлежит компании, генеральный директор которой недавно выиграла судебное дело — проигравшего бизнесмена обязали выплатить ей 15 млн руб. Женщина предполагает, что именно он может быть причастен к обстрелу.

«Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы»,— отметила она.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление об обстреле автомобиля зарегистрировано в ОП №9 Верх-Исетского района. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Илья Смирнов, Екатеринбург