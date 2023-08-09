В Китае впервые с 2021 года зафиксирована дефляция

Индекс потребительских цен (CPI) Китая по итогам июля снизился на 0,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны. Это первый случай с февраля 2021 года, когда в Китае наблюдается дефляция. Кроме того, Китай стал первой страной из G20, в которой за последние два года была зафиксирована дефляция. В августе 2021 года снижение потребительских цен наблюдалось в Японии.

Экономисты объясняют снижение цен в Китае низким внутренним спросом и менее активным, чем ожидалось, восстановлением экономики после пандемии COVID-19. Индекс цен производителей снижается уже десятый месяц подряд. По итогам июля он упал на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

Накануне, 8 августа, бюро статистики Китая опубликовало данные по объемам экспорта и импорта в июле. Объем экспорта из страны по итогам июля составил $281,8 млрд, сократившись, таким образом, на 14,5% по сравнению с прошлым годом, что стало самым значительным падением с начала 2020 года. Импорт в Китай сократился на 12,4%, до $201,2 млрд. Это максимальное падение с мая 2020 года.

Кирилл Сарханянц