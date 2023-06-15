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Земле под ярославским мусоросжигательном заводом хотят поменять назначение

ОАО «РЖД» инициировало публичные обсуждения по изменению территориальной зоны земли в Ярославском районе, на которой находится мусоросжигательный завод. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в администрации Ярославского муниципального района.

Мусоросжигательный завод

Мусоросжигательный завод

Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения

Мусоросжигательный завод

Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения

Предприятие, на котором сжигают опасные отходы, находится рядом с ярославским зоопарком, на территории Кузнечихинского сельского поселения. Как пояснили в районной администрации, «РЖД» предлагает внести изменения в «Правила землепользования и застройки» Кузнечихинского поселения. Согласно публичной кадастровой карте Росреестра, сейчас участок площади 14,2 тыс. кв. м. относится к зоне «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», а также имеет разрешенный вид использования для размещения промышленной базы.

Проект изменений предлагает перевод земельного участка в зону складирования и размещения отходов с видом разрешенного использования «специальная деятельность». Противники внесения изменений полагают, что такой переход обеспечит законность работы мусоросжигательного завода рядом с ярославским зоопарком. И предлагают жителям Кузнечихи не поддерживать изменение «Правил землепользования и застройки».

«Почему власти города и области, надзорные органы не реагируют на глобальную проблему? Пока из труб комплекса идёт выброс опасных химических веществ в окружающую среду, жизнь и здоровье людей под угрозой!»,— высказала мнение депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина, призвавшая своих сторонников не поддерживать проект.

Общественные обсуждения продлятся до 29 июня, отзывы от ярославцев власти принимают в Интернете на сайте администрации или в управлении градостроительства администрации Ярославского муниципального района.

«Поступившие предложения и замечания будут рассмотрены оргкомитетом, отображены в протоколе и заключении с последующей публикацией в официальном печатном источнике. Также протокол общественных обсуждений направляется в прокуратуру Ярославского района и муниципальный совет Ярославского района»,— отметили в администрации.

По итогам общественных обсуждений решение вопроса об изменении назначения земельного участка будет вынесено на заседание муниципального совета района.

Андрей Иванов

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