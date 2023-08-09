Губернатор Беглов внес изменения в Социальный кодекс Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Согласно документу, отдельные положения постановления о социальной поддержке семей, имеющих детей, приводятся в соответствие с федеральным законодательством. В частности, актуализированы нормы, которые предусматривают предоставление отдельных документов для получения дополнительных мер соцподдержи, пояснили в Смольном.

Также изменения внесены в части предоставления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка сроком на шесть месяцев без учета доходов членов их семьи, в случае если члены семьи были призваны на военную службу по мобилизации.

Предоставление ежемесячной выплаты семьям при рождении или усыновлении третьего или последующих детей прекращается в случае назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В то же время право на получение назначенной до 1 января 2023 ежемесячной денежной выплаты, согласно внесенным изменениям, у граждан сохраняется до окончания периода, на который данная выплата была назначена, или до назначения этим гражданам единого пособия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минтруд России подготовил проект указа о выплате по 50 тыс. рублей обладателям медалей «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» к 80-ой годовщине снятия блокады.

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