Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минтруд России подготовил проект указа, согласно которому обладателям медалей «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» будет выплачено по 50 тыс. рублей к 80-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Выплата положена не только тем, кто живет в России, но и проживающим в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Всего деньги получит 62 598 человек. Указом предлагается произвести выплату в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Проект указа размещен для общественного обсуждения.

27 января 2024 года Санкт-Петербург отметит 80-летие со дня освобождения города от блокады, в которой он находился почти 900 дней.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте