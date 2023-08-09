CNN: на Западе стали более трезво оценивать перспективы украинского наступления

Западные официальные лица начали давать «все более трезвые» оценки способности украинских вооруженных сил «отвоевать значительную территорию». Однако США сохраняют надежду на возобновление успешных наступательных действий со стороны Украины. К такому выводу пришел CNN после разговора с четырьмя высокопоставленными чиновниками.

«В ближайшие пару недель они все еще будут наблюдать за тем, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но мне кажется маловероятным, что им (украинским военнослужащим.— "Ъ") удастся достичь результатов, которые бы изменили баланс этого конфликта»,— заявил CNN один из западных дипломатов.

CNN отмечает, что основной проблемой для вооруженных сил Украины стали многоуровневые российские оборонительные рубежи на восточном и южном направлениях, а также десятки установленных мин. «Учитывая, что они (украинские военнослужащие.— "Ъ") не смогли совершить новых прорывов в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, имея более истощенные силы, совершат их теперь?» — приводит CNN слова собеседника.

Другой высокопоставленный американский чиновник в разговоре с телеканалом заявил, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские войска. Однако Вашингтон, по его словам, сохраняет надежду на возобновление успешных наступательных действий.

«Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, в том числе и украинцам, но мы все еще верим, что есть время для того, чтобы они смогли добиться прогресса»,— сказал этот чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. ЦРУ называло медленные темпы наступления Киева ожидаемыми. По данным CNN, в июле вооруженные силы Украины стали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».