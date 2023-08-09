ЦБ допустил повышение ключевой ставки в сентябре

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров. Оно состоится 15 сентября.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем»,— рассказал газете «Известия» Алексей Заботкин.

Последнее заседание совета директоров Центробанка прошло 21 июля. На нем было решено повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. По словам зампредседателя ЦБ, политика регулятора направлена на возвращение и стабилизацию инфляции на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте. «А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение»,— добавил он.

Подробнее о росте инфляции — в материале «Грядет урожай инфляции».

Анастасия Ларина