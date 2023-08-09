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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал у Блиновских 66 счетов, четыре элитных авто и «Харлей Дэвидсон»

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн руб. налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест меры на 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, четыре элитные иномарки, мотоцикл «Харлей Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд арестовал 54 расчетных счета в компаниях «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Аквакультура-Хибины», «ДОГ Осьминог», «Ветер», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан Молодости» и «Праймфуд». Половиной счетов владеет сама Блиновская, другой — ее супруг. Ежегодная выручка от этих счетов превышает полмиллиарда рублей.

В июле суд арестовал 21 объект недвижимости, которым владели Блиновские: в том числе помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитная квартира в Москве, а также более 100 млн руб. на 50 банковских счетах семьи, валюту и золотые коллекционные монеты.

Блиновская находится под домашним арестом в доме в поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья. Пока что блогер выплатила только 30 млн руб. неуплаченных налогов.

Подробнее — в материале «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Анастасия Ларина

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