Президент Колумбии предложил создать аналог НАТО в Амазонии

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что странам, входящим в Амазонский пакт, стоит создать военно-политический альянс, по функциям схожий с НАТО. Кроме того, он предложил создать специальный суд по экологическим преступлениям.

«Я предлагаю военный договор. Мы должны создать амазонскую НАТО. Подписать договор о военном сотрудничестве, чтобы противодействовать тому, что направлено против Амазонии и наших стран»,— сказал президент Колумбии на саммите стран-участниц Амазонского пакта.

По его словам, такая организация могла бы координировать совместные действия вооруженных сил под руководством министров обороны. По мнению президента Колумбии, страны Амазонского пакта также могли бы создать суд для рассмотрения дел по экологическим преступлениям, которые вредят природу региона и правам коренного населения.

Амазонский пакт, или организация договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки — организация, нацеленная на обеспечение сохранения природного наследия Амазонки. В организацию входят: Боливия, Венесуэла, Эквадор, Бразилия, Колумбия, Гайана, Перу, Суринам.

Анастасия Ларина