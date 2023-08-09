В Анапе 20-летняя девушка убила 3-месячного сына и попыталась покончить с собой

Девушка в возрасте 20 лет, проживающая в Анапе, ножом убила трехмесячного сына, а после попыталась совершить самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)»,— говорится в сообщении.

Девушка жила с сыном и родителями в частном доме в садовом товариществе Анапы. Утром 8 августа она смертельно ранила младенца в грудь ножом. Сейчас она в больнице. Ее ожидает психолого-психиатрическая экспертиза. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

По данным местной прокуратуры, в апреле девушку привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, но суд отсрочил наказание из-за беременности.

Анастасия Ларина