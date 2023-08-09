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Коммерсантъ FM
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Косметолог не туда въехала

Нашелся повод для обвинения ее в организации группы для дачи полицейским взятки в 20 тыс. рублей

Как стало известно “Ъ”, Гагаринский райсуд Москвы отказался арестовывать многодетную мать, обвиняемую в создании преступной группы для дачи взятки в 20 тыс. руб. двум сотрудникам ДПС за езду без прав. Она будет находиться под следствием под запретом определенных действий дома.

Уголовное дело против косметолога Юлии Дорониной было возбуждено СКР в начале августа, а вскоре ей предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). При этом события, ставшие поводом для расследования, произошли еще в мае 2022 года.

Тогда госпожа Доронина ехала по Рублево-Успенскому шоссе на своем Lexus, чтобы забрать сына из детского сада, но возле поста ДПС у торгово-гостиничного комплекса «Барвиха Luxury Village» ее остановили сотрудники полиции. Они потребовали документы, а проверив их, установили, что ее лишили прав на управление автотранспортом за нарушение ПДД еще в 2014 году. Права при этом остались у дамы.

Полицейские пригрозили забрать у нее водительское удостоверение, а машину отправить на штрафстоянку, если госпожа Доронина не заплатит 20 тыс. руб. Причем деньги нужно было перевести на некий специальный счет. Нужной суммы при себе не оказалось, и она позвонила подруге, знакомому и матери, которые совместно и заплатили за нарушение. Убедившись в онлайн-банке, что деньги пришли на карту, сотрудники ДПС отпустили косметолога.

По словам адвоката Яниса Юкши, казалось, что инцидент на этом исчерпан и его подзащитную никто больше не побеспокоит. Однако, как позже выяснилось, сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД вели скрытое наблюдение за патрульными, которых через некоторое время задержали, обвинив в получении взяток (ст. 290 УК РФ). В деле оказалось несколько эпизодов. В итоге очередь до госпожи Дорониной дошла только сейчас.

После задержания ее отправили в ИВС, где она провела два дня. При этом, отмечает адвокат, участники расследования, ссылаясь на имевшиеся записи телефонных переговоров сотрудников ДПС, пытались убедить задержанную сознаться в «создании преступной группы» для коррумпирования стражей порядка. Юлия Доронина чистосердечно рассказала следователям, как было дело, и подтвердила свои показания на очной ставке с полицейскими. Признать же вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, по которой предусмотрена санкция до 12 лет заключения, она отказалась. Но госпоже Дорониной все же вменили именно это особо тяжкое преступление.

В Гагаринском суде следователь настаивала на ее домашнем аресте, утверждая, что в противном случае обвиняемая может скрыться или продолжить преступную деятельность, но адвокату Юшке удалось доказать, что данные подозрения ничем не подтверждены. В результате ей избрали запрет определенных действий. Госпожа Доронина не должна покидать свое жилье с 23 часов и до 7 утра или менять место жительства. Также ей было запрещено общаться с другими фигурантами уголовного дела. Теперь адвокат обжалует квалификацию действий своей подзащитной, поскольку уверен, что никакой группы для дачи взятки она не создавала, а просто попросила других людей помочь деньгами.

Алексей Соковнин

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