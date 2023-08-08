Грозный стал городом-побратимом Мариуполя

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение, которое признает два города побратимами. О подписании соглашения сообщили в пресс-службе мэрии Грозного.

«Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чеченской Республики на территорию Донбасса, в числе которых находится и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров»,— говорится на сайте мэрии.

Между Грозным и Мариуполем будут установлены контакты в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты. Кроме того, между городами будет «обмен делегациями с целью изучения лучших муниципальных практик».

Во время визита делегации из Чечни в Донецкую народную республику главы правительств также подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сферах.

22 мая глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что власти Мариуполя восстановят разрушенную боевыми действиями инфраструктуру города по примеру Чечни.

Анастасия Ларина