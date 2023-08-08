Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грозный стал городом-побратимом Мариуполя

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение, которое признает два города побратимами. О подписании соглашения сообщили в пресс-службе мэрии Грозного.

«Соглашение было подписано в Мариуполе в ходе рабочей поездки членов правительства Чеченской Республики на территорию Донбасса, в числе которых находится и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров»,— говорится на сайте мэрии.

Между Грозным и Мариуполем будут установлены контакты в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты. Кроме того, между городами будет «обмен делегациями с целью изучения лучших муниципальных практик».

Во время визита делегации из Чечни в Донецкую народную республику главы правительств также подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сферах.

22 мая глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что власти Мариуполя восстановят разрушенную боевыми действиями инфраструктуру города по примеру Чечни.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...