«Акватории» указали на зону затопления

Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу краснодарского застройщика «Акватория», которому ранее суды отказали в иске к администрации Краснодара о выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов. Застройщик намеревается построить высотки в микрорайоне Гидростроителей, на улице Автолюбителей. Позиция властей сводится к тому, что в заявленном проекте не хватает парковочных мест для застройки, недостаточно площадок для занятия физкультурой, а участок находится в зоне катастрофического затопления. Все доводы стройфирмы о том, что формально проектная документация соответствует предъявленным нормативам, суды отклоняют. Юристы полагают, что шансы застройщика на успешный исход в Верховном суде России невелики, поскольку формально в проекте есть несоответствия градостроительному регламенту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект застройщика находится возле озера Старая Кубань, территория вокруг которого входит в зону возможного катастрофического затопления

Фото: krasnodar.wiki Проект застройщика находится возле озера Старая Кубань, территория вокруг которого входит в зону возможного катастрофического затопления

Фото: krasnodar.wiki

ООО «СЗ "Акватория"» обратилось в Верховный суд России с кассационной жалобой на решения нижестоящих инстанций, которые отказали обществу в иске к мэрии Краснодара о выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов в микрорайоне Гидростроителей.

В материалах дела говорится, что земельный участок площадью 38,1 тыс. кв. м принадлежит застройщику, вид разрешенного пользования — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Стройфирма подготовила проектную документацию объекта («Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями и многоуровневой парковкой по улице Автолюбителей») и летом 2022 года обратилась в мэрию Краснодара с заявлением о выдаче разрешения на строительство. В июле того же года департамент архитектуры и градостроительства города отказал заявителю в выдаче разрешения на возведение жилого комплекса.

Власти Краснодара указали, что в соответствии с нормами потребность проектируемого ЖК в парковочных местах составляет 799 машино-мест, тогда как проектом предусмотрено размещение 771 машино-места. Застройщик в свою защиту заявил, что суды не учли 263 машино-места, которые находятся на открытом пространстве.

Кроме того, строительная компания сократила количество площадок для занятий физкультурой на 50%. Застройщик полагал, что уменьшение размера спортплощадок возможно при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В соответствии с генпланом Краснодара в данном микрорайоне, в радиусе 500 метров от проектируемого объекта, планируется размещение четырех спортсооружений. Однако суд указал, что в деле нет утвержденной документации по планировке территории ФОКа и при отсутствии общедоступного спортивного ядра сокращение спортплощадок не допускается.

Застройщик заявил в суде, что на кровле планируемой многоуровневой парковки будет размещено четыре спортплощадки площадью 1,1 тыс. кв. м. Департамент пояснил, что в проектную документацию такие изменения не вносились.

Также суд установил, что проектируемый объект не обеспечен объектами социальной инфраструктуры (школы и детсады). Кроме того, земельный участок застройщика находится в зоне возможного катастрофического затопления. «Однако не представлены мероприятия по предупреждению последствий возможного катастрофического затопления, подтопления объекта»,— говорится в постановлении кассационной инстанции.

Застройщик заявил, что для минимизации последствий в случае возможного прорыва дамбы Краснодарского водохранилища (уровень воды может составить от 24,4 до 27 м) первые этажи зданий проектируются нежилыми. Суд посчитал несостоятельным довод ответчика в пользу того, что отметка пола второго этажа, с которого начинаются жилые помещения, равна 28,6 м.

«Ъ-Кубань» не удалось получить комментарий у представителя ООО «СЗ "Акватория"»: указанные в открытом доступе телефонные номера компании не отвечают. В мэрии Краснодара не смогли оперативно прокомментировать свою позицию.

В настоящее время по улице Автолюбителей введен в эксплуатацию ряд жилых комплексов, в числе которых «Стрижи», «Иван да Марья» и «Парусная регата».

Советник АБ «БВМП» Дмитрий Палин считает, что в Верховном суде шансы застройщика на успешный исход невелики. «Поскольку представленная проектная документация не соответствует градостроительному регламенту, в выдаче разрешения на строительство в силу ст. 51 Градостроительного кодекса отказано правомерно. Позиция застройщика о том, что якобы часть парковочных мест не отображена в проектной документации, фактически ничем не доказана и не может быть принята судами»,— считает господин Палин.

Тат Гаспарян

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