Экс-банкир остается в кредитной истории

Совладелец Уралкапиталбанка Дамир Камилов, которого в декабре 2022 года арбитражный суд Башкирии разрешил привлечь к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации, не смог оспорить это решение. Господин Камилов безуспешно пытался убедить апелляционный суд в том, что Агентство по страхованию вкладов, которое ведет конкурсное производство в Уралкапиталбанке, не смогло доказать незаконность кредитного финансирования банком аффилированных с ним компаний. Юристы полагают, что у бывшего банкира, если и есть шансы на отмену решений судов, то очень незначительные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшему совладельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову (ему принадлежал 91% в уставном капитале банка, признанного банкротом в 2018 году) в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Башкирии, который в декабре 2022 года установил основания для привлечения господина Камилова к субсидиарной ответственности по долгам банка. Определение суммы взыскания было приостановлено до расчетов с кредиторами.

С заявлением о привлечении бывших контролирующих лиц Уралкапиталбанка к субсидиарной ответственности обратилось Агентство по страхованию вкладов. По его мнению, господин Камилов, а также экс-совладелец Виталий Поляков (8,8%), экс-председатель совета директоров Леонид Гафаров, бывшие члены совета Урал Хусаинов и Рустам Шуваров, а также Эльвир Хантимеров, Марат Халиуллин, Максим Путенихин, которые состояли в правлении банка, и экс-главный бухгалтер Альфира Беленкова должны выплатить в конкурсную массу банка 5,4 млрд руб. Представитель АСВ в суде заявлял, что кредитная организация оказалась в процедуре банкротства из-за деятельности ответчиков, которые согласовывали выдачу заведомо невозвратных займов.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление АСВ частично. Он признал доказанным факт выдачи банком кредитов компаниям, аффилированным с Дамиром Камиловым — холдинг «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (бренд «Индюшкин») и металлургический комбинат «Ишсталь». Общая невыплаченная задолженность предприятий перед банком превышает 4 млрд руб. Остальные ответчики, по мнению суда, не получали «какую-то выгоду от одобрения подозрительных сделок должника», а кредиторы начали допускать просрочки платежей банку через несколько лет после получения кредитов, «что также опровергает «технический» характер кредитования».

ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,7 млрд руб., из которых, по данным АСВ, выплачено чуть больше 1 млрд руб. Величина конкурсной массы банка — около 1,4 млрд руб.

В апелляционной инстанции Дамир Камилов заявил, в частности, что кредитование аффилированных компаний «не является доказательством недобросовестности и неразумности» его действий, «а равно доказательством фактов «технического» кредитования».

Представитель АСВ, которое также пыталось отменить решение суда и привлечь к ответственности всех бывших руководителей Уралкапиталбанка, заявлял в апелляции о том, что кредитование заемщиков «происходило в отсутствие обеспечения либо в отсутствие ликвидного обеспечения, что в свою очередь свидетельствует о недобросовестности членов органов управления».

Апелляционная инстанция, отказывая в удовлетворении жалоб, согласилась с выводами арбитражного суда Башкирии. Так, доводы господина Камилова по поводу законности кредитования дружественных компаний суд назвал несостоятельными. Ответчик, говорится в постановлении, «создал схему хозяйственной деятельности при которой данные компании, очевидно, могли осуществлять свою деятельность лишь при финансовой поддержке банка».

Найти актуальный номер телефона Дамира Камилова вчера не удалось.

В пресс-службе АСВ сообщили «Ъ-Уфа», что подадут кассационную жалобу.

Шансы на отмену судебных актов в суде кассационной инстанции невелики, полагает адвокат, советник юридической фирмы Intellect Сергей Гуляев. «Судя по судебным актам первой и апелляционной инстанции, фактические обстоятельства спора разобраны ими очень подробно,— отметил эксперт. — Не может выработанная Дамиром Камиловым схема кредитования аффилированных лиц в таких значительных объемах, которые заранее не собирались рассчитываться по обязательствам с банком, не повлечь привлечения к ответственности».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что решения судов «выбиваются из практики привлечения к субсидиарной ответственности и взыскания убытков, которая в последние годы складывается в пользу конкурсных управляющих». «Суды пришли к выводу о том, что кредиты не могут признаваться заведомо невозвратными, поскольку признаков неплатежеспособности у заемщиков на момент одобрения сделок не было. Это достаточно неординарный случай, поэтому исключать вероятность того, что решение может быть отменено в кассации, нельзя,— указал Илья Жарский. — Что касается шансов господина Камилова, то они зависят от того, удастся ли представить суду доказательства отсутствия аффилированности с заемщиками, но это по умолчанию достаточно непростая задача».

Булат Баширов

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