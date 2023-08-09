Парламент проявил инициативу

По данным нижней палаты российского парламента, на конец весенней сессии самым инициативным по числу внесенных законопроектов среди региональных парламентов стал Курултай Башкирии. Республиканские депутаты разработали 25 федеральных инициатив, из которых две были приняты. Опрошенные депутаты и эксперты довольны таким результатом и отмечают высокую активность Курултая в условиях, когда в первоочередном порядке Госдумой принимаются законопроекты, связанные с проведением специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курултай Башкирии стал самым инициативным региональным парламентом в части законодательных инициатив

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Курултай Башкирии стал самым инициативным региональным парламентом в части законодательных инициатив

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В конце июля Госдума завершила четвертую сессию восьмого созыва, ставшую рекордной по числу принятых законов — 500. Как следует из статистики, опубликованной парламентом, Башкирия оказалась лидером по числу внесенных законопроектов за текущий созыв — 25. На втором месте — Госсовет Татарстана — 12 инициатив, третье месте делят законодательные собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области — по 11 законопроектов.

Из 25 внесенных Башкирией законопроектов пока только два получили статус закона. Первый — об установлении ответственности за нарушение режима военного положения и об уточнении порядка задержания транспортных средств, а второй — о продлении предельного возраста пребывания на гражданской службе на отдельных должностях. Для сравнения, такой же результат показала Костромская областная дума при пяти внесенных. Больше принятых законов только у Московской областной думы — четыре.

Еще 12 инициатив находятся на рассмотрении, из них две профильный комитет рекомендовал отклонить в первом чтении: по обращению с бездомными животными и содержанию домашних питомцев, которых предложили в обязательном порядке стерилизовать или кастрировать. В отзыве правительства РФ сообщается, что в законопроекте не прописаны существенные вопросы, например, за чей счет такие операции будут проводиться.

Восемь законопроектов были отклонены, например, об установлении минимального размера суточных за каждый день служебной командировки, о предоставлении ветеранам боевых действий и предпенсионерам преимущественного права на оставление на работе при сокращении штата. Предложение приостановить публикации сведений о доходах в связи с призывом на военную службу в правительстве и Госдуме сочли избыточным, так как аналогичные нормы установлены указом президента РФ Владимира Путина. Аналогичная ситуация сложилась с законопроектом, разрешающим предоставлять в отдельных случаях третьим лицам сведения об абонентах — юрлицах, так как органы власти уже имеют право получать такую информацию.

Еще три законопроекта были возвращены в связи с их неактуальностью, несоответствием Конституции и регламенту Госдумы — в отношении предложения о распространении правового режима специальных административных районов на Башкирию, а также в связи с отзывом инициативы самим региональным парламентом. Так, Курултай отозвал законопроект о запрете распространения среди детей и подростков пропаганды идеологии чайлдфри после отрицательных отзывов кабмина, однако в июне внес новый пакет с правками.

Таким образом, сейчас на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, в частности, об особенностях реализации образовательных программ этнокультурной направленности, о признании экстремистскими ссылок и QR-кодов на запрещенные ресурсы, о запрете идеологии бездетности и рекламы услуг по освобождению от призыва, об отнесении к категории злостных нарушений ненадлежащее выполнение осужденными трудовых обязанностей, об обязательной маркировке животных.

За седьмой созыв (в 2016-2021 годах) Госдума приняла 12 законодательных инициатив, внесенных Курултаем Башкирии, что обеспечило республике первое место среди региональных парламентов.

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев считает, что Курултай всегда находился в пятерке самых активных среди регионов. «Вся Госдума весну и осень работала в основном над решением вопросов, связанных со специальной военной операцией, участниками СВО, ранеными, погибшими. Поэтому рассмотрение тех законопроектов, которые не столь срочны и не настолько остры, пришлось отложить. У нас в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на рассмотрении находятся почти 40 инициатив по нашему профилю. Два принятых закона — очень неплохой показатель, на мой взгляд»,— прокомментировал господин Качкаев.

Депутат Курултая от КПРФ Ильгам Галин отметил, что, на его взгляд, шестой созыв Курултая республики был более активным в плане выдвижения инициатив, что объясняется его составом: «В шестом созыве депутаты из разных сфер деятельности: бывшие министры, предприниматели, застройщики, преподаватели, профессора, многие из них — сравнительно молодые. Состав разнородный и более современный. В течение полугода все мы нашли общий язык. Если при первом президенте республики Муртазе Рахимове мы больше показывали свои мускулы федералам, свою консолидацию, то сегодня больше работаем над законотворчеством. Немаловажно, что наши инициативы поддерживает правительство Башкирии. Думаю, что седьмой созыв Курултая (выборы в сентябре 2023 года. — «Ъ-Уфа») будет еще моложе».

По мнению политолога Сергея Лаврентьева, два принятых законопроекта — «это очень много в условиях высокой конкуренции». «Курултай в этом составе — один из ведущих субъектов по принятым законопроектам. Наши инициативы готовятся в соответствии с достаточно жесткими требованиями. Кроме того, любой законопроект должен быть финансово обеспечен»,— заключил господин Лаврентьев.

Влада Шипилова

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