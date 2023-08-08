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Кооперативные мероприятия

У СПК «Мотовилихинский» сменились учредители

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мотовилихинский», на балансе которого ранее находилось более 2,6 тыс. га земли, сменился состав учредителей. Как выяснил «Ъ-Прикамье», в их число вошел бизнесмен Владимир Суруджиев, бывший председатель совета директоров ГК «Красный якорь», специализирующейся на лесопереработке. Собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что изначально новые участники кооператива намеревались найти инвестора для реализации проекта по комплексному развитию земель СПК. Сейчас они готовы реализовать землю девелоперам по частям. Летом два участка в Мотовилихинском районе Перми площадью по 58 га, которые предположительно принадлежали СПК, были проданы столичному АО «Лоренц».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соучредителем и пайщиком сельскохозяйственного производственного кооператива «Мотовилихинский» Владимир Суруджиев стал в прошлом году одновременно с физлицом Андреем Белоконным. Последний стал еще и председателем кооператива, вместе им принадлежит 40% паев. Еще по 20% распределены между Виктором Ероховым, Екатериной Теплоуховой и Максимом Чувызгаловым. По данным «СПАРК-Интерфакс», кроме господина Суруджиева, никто из них на данный момент не является владельцем или руководителем каких-либо бизнес-структур или других организаций. Господин Суруджиев, по данным открытых источников, ранее был председателем совета директоров группы компаний «Красный якорь». В ее состав входят комбинаты по производству фанеры в Кировской и Нижегородской областях. Связаться с господином Суруджиевым не удалось.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мотовилихинский» преобразован из одноименного совхоза в 1993 году. Общая площадь земель, находящихся в пользовании юридического лица, составляла более 2,6 тыс. га. Наиболее ценные наделы общей площадью 1,5 тыс. га располагались в трех районах Перми (Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском), а также в Пермском муниципальном округе. Основной вид деятельности СПК — смешанное сельское хозяйство (растениеводство в сочетании с животноводством). Долгое время председателем кооператива был Зураб Дочия, скончавшийся в 2019 году. В 2010 году кооператив стал учредителем ООО «Уралагро», на балансе которого, по одной из версий, оказалась основная часть пригодных для застройки участков.

Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с положением дел в «Мотовилихинском», говорит, что ранее основную часть паев кооператива контро­лировал Зураб Дочия с единомышленниками, но после его смерти часть пайщиков решила расстаться с этими активами. По словам источника, кооператив контролирует около 200 га земли в Мотовилихинском районе Перми, которая потенциально может быть интересна для застройки. Он предполагает, что нынешние учредители намеревались найти покупателя, который реализовал бы комплексный проект освоения этой территории. «Но насколько я понимаю, сейчас они готовы реализовывать активы по частям»,— рассказывает собеседник. По его данным, земельными участками СПК интересуются крупные девелоперы. Также часть наделов могут быть предоставлены многодетным семьям.

В июне текущего года в Мотовилихинском районе в районе ул. Грибоедова были проданы два участка площадью свыше 58 га каждый. Покупателем выступило столичное АО «Лоренц», информации о предыдущем собственнике активов в открытом доступе нет, но источник на строительном рынке полагает, что речь идет о бывших землях СПК «Мотовилихинский». На данный момент разрешенным видом использования участков является сельское хозяйство, они предназначены для пашни, сенокоса и пастбищ.

Отметим, что территория неподалеку комплексно осваивается компанией «Девелопмент-Юг». Источник, знакомый с планами «Девелопмент-Юг», не пояснил, что АО «Лоренц» точно не действовало в интересах застройщика. В то же время он отметил, что некоторые участки СПК в Мотовилихинском районе интересны девелоперу, поскольку на них можно продолжать строительство кварталов «Погода» и «Спортивный».

Согласно тем же данным, интерес к площадкам может быть у девелоперов «Железно» и «Развитие». Впрочем, собеседники, знакомые с этими компаниями, эти сведения не подтвердили.

Один из пермских юристов, специализирующийся на сделках с недвижимостью, отмечает, что по закону любой член сельскохозяйственного производственного кооператива может потребовать выделения имущества в натуре, исходя из размера своего пая. Возможно, последующие сделки с активами СПК будут проводиться по этой схеме. «Есть еще важный момент,— говорит он.— Поскольку это земли сельхозназначения, то преимущественное право их приобретения имеют местные власти. Но в случае продажи земли под застройку и комплексное развитие территории такие вопросы согласовываются перед совершением сделки. Вопрос смены разрешенного вида использования участков может решаться небыстро, но такая практика уже давно есть».

Дмитрий Астахов, Вячеслав Суханов

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