Кунгурские сети зацепило краем

Краевые власти, ведущие консолидацию муниципальных электросетей вокруг своего предприятия, получают новый актив. Кунгурский округ не стал заключать с компанией «Россети Урал» новое концессионное соглашение и решил передать свои электросети в введение созданного в этом году регионального ГУП «Краевые электрические сети». Это уже второй муниципалитет Пермского края, отказавшийся от концессии в пользу работы с унитарным предприятием — ранее так поступили власти Соликамска. Оценить, работа какой компании будет эффективнее, по мнению экспертов, можно будет только спустя какое-то время. При этом они отмечают, что благодаря намечающейся конкуренции на этом рынке у местных администраций появится возможность выбирать более выгодные условия обслуживания электросетевого имущества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

У компании «Россети Урал» 30 июля истек срок договора аренды электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа. Как сообщили в «Россетях», компании поступило уведомление об отказе в заключении договора на новый срок. В настоящее время идет передача электросетевых активов округа в хозяйственное ведение ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС), подконтрольного региональному министерству ЖКХ.

До мая 2022 года «Россети Урал» в течение десяти лет обслуживала электросети Кунгурского округа в рамках концессионного соглашения между компанией и администрацией муниципалитета. За это время филиал «Россети Урал» «Пермэнерго» провел в муниципалитете реконструкцию и ремонт более 300 км линий электропередачи, отремонтировал 125 городских трансформаторных и распределительных пунктов, построил сети электроснабжения коттеджной застройки в Первомайском. Было подключено более 1,3 тыс. новых потребителей, количество отключений электроэнергии на сетях округа снизилось почти на 30%. Общий объем затрат «Пермэнерго» на техническое обслуживание, ремонты, выполнение инвестиционных обязательств и концессионные платежи составил более 300 млн руб.

После того как срок действия концессии истек, компания «Россети Урал» продолжила обслуживать электросетевой комплекс Кунгура по краткосрочным договорам аренды.

В «Россети Урал» отметили, что компания готова была и дальше обслуживать электросетевой комплекс Кунгурского округа. В апреле этого года энергетики направляли в администрацию и думу муниципалитета предложение о передаче им в концессию электросетевых активов округа еще на 30 лет. В рамках новой концессии компания готова была вложить 890 млн руб. «Однако органы местной власти решили передать муниципальное электросетевое имущество другой сетевой организации. После завершения процедуры передачи всех объектов „Краевые электрические сети“ примут на себя всю полноту ответственности за работу муниципального электросетевого комплекса Кунгурского округа»,— сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов в беседе с «Ъ-Прикамье» заявил, что администрация муниципалитета не против сотрудничества с «Россетями». Однако, по его словам, после завершения предыдущего концессионного соглашения переговоры о дальнейшем взаимодействии на некоторых этапах шли непросто и интересы муниципалитета не всегда учитывались. «Когда был принят закон, предусматривающий передачу электросетевого имущества на региональный уровень, нам нужно было принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Так как переговоры с „Россетями“ затянулись, мы сделали выбор в пользу краевого предприятия. Когда уже зашли в процедуру, „Россети“ попытались отыграть назад и предложили новую концессию. Но теперь обратной дороги уже нет — закон принят, имущество передано»,— сказал господин Лысанов. При этом он не исключил, что компания сможет работать в округе как субподрядчик КЭС. «Если будет доступен такой формат, то мы также готовы обсудить сотрудничество»,— подчеркнул глава Кунгурского округа.

Краевой закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти был принят в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта этого года краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.

Так как региональное ГУП было образовано на базе МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети», первыми в его собственности оказались электросетевые активы Чернушинского округа. В конце июня постановление о передаче электросетей КЭС издала администрация Соликамского округа. Отметим, что в Соликамске долгое время шла дискуссия по этому поводу, а весной «Россети» также предлагали местным властям заключить с ними новую концессию, однако в итоге депутаты соликамской думы приняли решение о передаче сетей в ведение ГУП.

«МРСК Урала» в настоящий момент продолжает обслуживать электросети в рамках концессий в двух муниципалитетах — Усолье и Чусовском округе.

Экс-председатель правительства Пермского края, председатель региональной КСП Геннадий Тушнолобов отмечает, что в соответствии с законом передача электросетей в собственность края осуществляется только с согласия местных властей. «У муниципалитетов по-прежнему сохраняется выбор, кто именно будет отвечать за обслуживание их электросетей — региональный оператор или какая-либо другая компания. Кто лучше, сейчас сказать нельзя, так как региональное предприятие только начинает работу. Время покажет. В принципе для потребителя нет разницы, кто именно обеспечивает его электроэнергией, главное, чтобы услуга оказывалась качественно»,— полагает гос­подин Тушнолобов.

По словам политтехнолога Олега Борисенко, электроэнергетика всегда была не просто бизнесом, а имела тесную связь с политикой, так как это стратегически важная отрасль. «Борьба за электросети периодически возникает и в других регионах. Раз в Пермском крае в противовес долго доминировавшему оператору появился еще один, краевой, значит, на региональном рынке были условия и предпосылки для этого. Для муниципальных властей это открывает хорошие возможности. Теперь они смогут выбирать более выгодные для их территорий условия обслуживания электросетей. Появляется конкуренция, а следственно, выбор и пространство для торга»,— поясняет гос­подин Борисенко.

Екатерина Артемова