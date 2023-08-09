Час расплаты пробил не страшно

В Нижнем Новгороде вынесен приговор управленцам группы компаний «Гармония». Бывшего гендиректора ООО «Каменищенский карьер» Романа Косарева наказали условным сроком за хищение из бюджета 47 млн руб. по налоговому вычету. Однако в ходе расследования ущерб государству был полностью возмещен, суд учел возврат денег и признание вины. Бенефициар группы Олег Терехин и сотрудница фирмы «Магистраль» Галина Моделкина обошлись без судимостей: их наказали судебными штрафами. Радость от мягкого приговора пока не может разделить с коллегами основатель «Гармония» Михаил Жижин, который третий год не может выбраться из Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Приокском райсуде огласили приговор по уголовному делу, связанному с хищением из бюджета 47,2 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС) и учреждением фиктивного юрлица для вывода активов компаний, входящих в нижегородскую группу «Гармония». Обвинение в особо крупном мошенничестве следователь СК предъявил бывшим директорам ООО «Каменищенский карьер» Роману Косареву и ООО «ЖК "Севастопольский"» Сергею Медведеву. Последний из-за тяжелого онкологического заболевания до суда не дожил и скончался в сентябре прошлого года, от лица его супруги на суде выступал адвокат.

По данным гособвинения, в 2016 году активы «Каменищенского карьера» — завод по производству доломитовой муки и товарные запасы — были фиктивно проданы аффилированной компании «ЖК “Севастопольский”».

Договоры купли-продажи имущества между двумя взаимосвязанными юрлицами, оплачены не были, так как предусматривали отсрочку платежа, покупатель предприятия тут же сдал его в аренду продавцу.

В Следственном комитете эту сделку посчитали притворной, совершенной только прикрытия незаконной схемы по возмещению НДС из бюджета. Как следовало из обвинительного заключения, после того как Приокская инспекция ФНС принял решение о налоговом вычете и перечислила в ООО «Каменищенский карьер» 47,2 млн руб., средства сразу ушли на счета других компаний группы, в частности, на погашение ООО «Фирма "Магистраль"» (ее гендиректором также являлся Роман Косарев).

Обвиненный в хищении вычета по НДС Роман Косарев вину признал. Кроме того, еще в ходе предварительного расследования вся сумма ущерба государству была возвращена.

С учетом этого и раскаяния подсудимого судья Максим Кондратьев приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Прокуратура в прениях просила наказать бывшего директора реальным пятилетним сроком, в надзорном ведомстве пока не определились, будут ли обжаловать приговор.

Вместе с бывшим директором судили соучредителя целого ряда компаний «Гармонии» Олега Терехина и главного бухгалтера фирмы «Магистраль» Галину Моделкину. Они обвинялись в организации фиктивного юрлица. По фабуле дела, в 2016–2017 годах при спасении «Магистрали» от требований кредиторов была проведена реорганизация общества с участием подставных фирм и номинальных владельцев. Сначала номинального ввели в состав учредителей компании, а затем из нее выделили ООО «Магистральдорстрой», в которое были переданы активы «Магистрали» стоимостью почти 2,5 млрд руб. По этим юридическим схемам суд прекратил уголовное дело, решив ограничиться судебными штрафами: 50 тыс. руб. наложили на бенефициара группы и 40 тыс. — на главбуха.

Уголовное дело в отношении Сергея Медведева было прекращено в связи с его смертью.

Олег Терехин комментировать удачное завершение уголовного дела не стал.

Добавим, что еще один основатель группы «Гармония» Михаил Жижин третий год не может вернуться на родину из Испании. В конце 2020 года его задерживала испанская полиция по нашумевшему делу об «отмывании денег русской мафии», но затем коммерсанта отпустили без предъявления обвинения.

Знакомые с ситуацией люди утверждают, что господин Жижин неоднократно пытался официальным путем покинуть Испанию. Сначала госорганы ему отказали, сославшись на ведомую Россией военную спецоперацию, а этом году испанские судьи и их помощники объявили забастовки по поводу низких зарплат.

Поэтому ходатайство нижегородца осталось нерассмотренным.

Роман Кряжев