Губернатор выписал отходную

Губернатор Глеб Никитин провел закрытое совещание по вывозу мусора в северных округах Нижегородской области (9-я зона обслуживания). Работа регионального оператора «ЭкоСтандарт» была оценена неудовлетворительно. Главы районов с весны жалуются на перебои с вывозом отходов, рассказывая о нехватке водителей и мусоровозов. Мусороперегрузочную станцию в Уренском округе прокурор закрыл по суду, и мусоровозы вынуждены ездить за сотни километров на полигон в Городецкий район. Губернатор объявил «максимально жесткое реагирование» в отношении «ЭкоСтандарта». По словам источников, в середине августа межведомственная комиссия осудит вопрос о лишении компании статуса регионального оператора по 9-й зоне. Однако нужно найти замену, чтобы не было мусорного коллапса. Возможно, обслуживание севера области возьмет на себя регоператор «Ситиматик Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский губернатор решил навести порядок с вывозом мусора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородский губернатор решил навести порядок с вывозом мусора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник губернатор Глеб Никитин провел закрытое от СМИ совещание с членами правительства по проблеме вывоза мусора в северных округах Нижегородской области. Главы муниципалитетов давно жалуются на качество работы регионального оператора «ЭкоСтандарт» (входит в группу компаний «Мехуборка»). По этому поводу правительство совещалось весной. «На севере самая большая проблема с вывозом мусора. Главы районов присылают адреса с фотографиями заваленных контейнерных площадок, а Госжилинспекция и минэкологии ведут претензионную работу. Однако за счет муниципалитетов проблему решить нельзя: фактически это нецелевое расходование бюджетных средств. На местном уровне все просто воют», — отметил источник в правительстве, добавив, что при этом регоператор продолжает исправно собирать плату с жителей по договорам обслуживания.

Проблемы с вывозом мусора на севере области начались с зимы, рассказал «Ъ-Приволжье» глава МСУ Тоншаевского округа Станислав Стремин. «Раньше региональный оператор относительно нормально работал, проблем с мусором не было даже в Новый год. Сейчас в крупных населенных пунктах завал, в поселках поменьше ситуация получше. Мы составляем протоколы о нарушениях вывоза отходов, направляем их в министерство экологии Нижегородской области», — отметил он.

Причиной сбоя с вывозом коммунальных отходов Станислав Стремин назвал логистические проблемы «ЭкоСтандарта»: мусороперегрузочную станцию в деревне Шишкино Уренского округа суд закрыл по требованию прокурора, поскольку она фактически превратилась в нелегальную свалку.

Накапливая на площадке мусор, его затем отвозили на полигон в Городецком округе, но после закрытия свалки мусоровозам приходится преодолевать до 300 км, чтобы выгрузить отходы на полигон. Параллельно регоператору не хватает водителей и мусоровозов, сообщил Станислав Стремин.

Глава Уренского округа Сергей Бабинцев отметил, что автопарк регоператора устарел: техника периодически ломается и не выходит на маршруты. «В прошлые годы ситуация была нормальная. Затем на перегрузочной станции организовали свалку, хотя обещали соблюдать чистоту и порядок. В итоге, после того, как ее закрыли по решению суда (вступило в законную силу в марте), из некоторых населенных пунктов мусор не вывозят неделями, хотя должны ежедневно», — добавил господин Бабинцев.

Губернатор Глеб Никитин по итогам совещания публично объявил, что реализуется «план максимально жесткого реагирования» на действия «ЭкоСтандарта». «Возмутительное отношение регионального оператора к своей работе, за которую жители исправно платят, не останется без реакции. Мы уже запустили необходимые процедуры», — сообщил глава региона в соцсетях, не пояснив, что именно он имеет в виду.

Собеседник в облправительстве рассказал «Ъ-Приволжье», что губернатор поручил провести подготовительные процедуры к лишению ООО «ЭкоСтандарт» статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Для этого организована документарная проверка, в середине августа в правительстве планирует собрать межведомственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о лишении статуса. Параллельно в органах власти ищут другие организации, котороые смогут подхватить обслуживание северных территории области.

«По сути, сейчас надо найти альтернативного оператора. Властям приходится решать эту проблему, пока действующий оператор получает свои деньги за некачественную работу», — подчеркнул источник.

Связаться с руководством ООО «ЭкоСтандарт» не удалось: в компании не отвечали на звонки. По информации «Ъ-Приволжье», представителей регоператора на совещание в кремль не приглашали, вопрос обсуждали без них. В июне компанию уже оштрафовали на 50 тыс. руб. за несвоевременный вывоз коммунальных отходов. Тогда прокуратура Тоншаевского района вынесла регоператору пять постановлений по этому поводу.

По информации «Ъ-Приволжье», предварительно переговоры об обслуживании северных округов начаты с региональным оператором «Ситиматик Нижний Новгород», управляющим Городецким и Балахнинским полигонами ТКО. В компании это не комментируют, но участники рынка утверждают, что этот регоператор начали прварительно просчитывать экономику со сбором и вывозом мусора из 9-й зоны обслуживания, в которой пока работает «ЭкоСтандарт».

Роман Рыскаль