Благородные металлы сдали позиции

Стоимость металлов платиновой группы приблизилась к многомесячным минимумам. Котировки платины опустились ниже $900 за тройскую унцию, за неполные три недели потеряв более 10%. Палладий дешевел на 9,5%. Инвесторы считают, что спрос на металлы в ближайшее время будет слабым на фоне сохранения жесткой монетарной политики ФРС и слабого восстановления экономики Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цена платины 8 августа впервые с начала июля опустилась ниже $900 за тройскую унцию. По данным Investing.com, стоимость металла достигала $899,5 за унцию, что почти на 3% ниже значения закрытия 7 августа. Снижение продолжается третью неделю подряд, за это время металл потерял в цене более 10%, а его котировки приблизились к минимуму с октября 2022 года. За это же время палладий подешевел на 9,5%, до $1204 за унцию, что близко к минимальным уровням с декабря 2018 года.

Другие драгоценные металлы снижались в цене менее активно. За день золото подешевело лишь на 0,5%, до $1927,5 за унцию, что всего на 2,9% ниже значений трехнедельной давности. Серебро упало на 1,7%, до $22,74 за унцию, минимума с марта.

Общему снижению стоимости благородных металлов способствует рост курса американской валюты на мировом рынке. Во вторник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 102,8 пункта, что на 0,7% выше значений 7 августа и на 3,2% — значений трехнедельной давности.

Инвесторы опасаются сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС. «В преддверии сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики ФРС явно присматривается к поступающим данным, поэтому всеобщее внимание приковано к выходящим в четверг данным по инфляции в США. Ожидается, что базовые потребительские цены в США в июле выросли на 4,8% в годовом исчислении»,— поясняет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. При этом в июне инфляция в стране опускалась до 3% — минимума с 2021 года.

Опережающие темпы снижения платины и палладия также связаны со слабыми данными по экономике Китая, поскольку основным их потребителем выступает автомобильная промышленность. Главное таможенное управление КНР 8 августа сообщило, что экспорт из страны за январь—июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% по сравнению с прошлым годом.

«Медленное восстановление экономики в Китае, выступающем крупнейшим потребителем драгоценных металлов, привело к снижению интереса инвесторов к ним»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Китайская статистика существенно влияет на весь спектр commodities, используемый в промышленности. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, промышленные металлы не только платина и палладий, но и серебро. «Спрос на золото со стороны промышленности составляет менее 10% от общемирового спроса, в основном драгметалл используется в ювелирной промышленности и инвестициях»,— уточняет господин Болотских.

В сложившихся условиях снижение цен платины, палладия и серебра может продолжиться. «Все три промышленных металла находятся в даунтренде»,— полагает Евгений Миронюк. Аналитики допускают и дальнейшее снижение цены золота, но менее значительное.

По оценке Даниила Болотских, при сохранении повышенного спроса на золото со стороны центробанков цена металла не опустится ниже $1850 за унцию. Андрей Маслов полагает, что в ближайшие месяцы цены, скорее, будут находиться в коридоре $1880–2000 за тройскую унцию.

Виталий Гайдаев