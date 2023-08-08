Задержаны подозреваемые по делу об убийстве в Петербурге директора СК «Монолит»

В Санкт-Петербурге установлены и задержаны предполагаемые исполнители убийства директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в ГСУ СКР по городу. Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на стройплощадке на Глухарской улице в Приморском районе.

Правоохранительные органы не раскрывают имен подозреваемых, но при этом в официальном сообщении говорится, что силовики задержали 41-летнего мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, а также его 43-летнего знакомого. Как считают следователи, основная версия — заказное убийство.

В свою очередь, пресс-служба регионального главка МВД добавляет, что, по оперативным данным, с предпринимателем расправились из-за долгов по бизнесу.

По версии следствия, 41-летний подозреваемый по заказу неустановленного лица за денежное вознаграждение совершил убийство Виктора Алиева, произведя в него несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. Другой соучастник привез его на машине к месту совершения преступления. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения.

Согласно некоторым сведениям, 48-летний бизнесмен Алиев приехал на совещание с генеральным подрядчиком. По словам очевидцев, киллер в рабочей спецовке и маске подбежал к Виктору Алиеву и выстрелил в жертву из пистолета марки ТТ не менее семи раз в упор, а затем скрылся на автомобиле Daewoo Nexia. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург