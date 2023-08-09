И из системы спецвязи есть выход

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы освободил из СИЗО под домашний арест трех из шести фигурантов резонансного уголовного дела о многомиллионных хищениях у Спецсвязи ФСО. Почти все они являются сотрудниками ФГУП ФСО «НТЦ "Система"», которое отвечает за национальную госсистему правовой информации. При этом гендиректор «Системы» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов ФГУП Станислав Глазов оставлены под стражей. Следствие считает, что своими действиями они подрывали авторитет спецслужбы. Вину фигуранты дела, уже приступившие к ознакомлению с его материалами, отрицают, считая, что все работы были выполнены в полном объеме, а обвинение незаконно и необоснованно.

Всем шести фигурантам уголовного дела следователи главного следственного управления СКР предъявили обвинение в окончательной редакции, после чего они приступили к ознакомлению с материалами расследования из 130 томов. Интересно, что представители признанных СКР потерпевшей стороной Спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» своим правом на первоочередное ознакомление не воспользовались.

Напомним, что, как ранее сообщал “Ъ”, в особо крупной растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР обвиняет гендиректора «Системы» Павла Нащекина, его заместителя Александра Попова и руководителя проектов ФГУП, начальника лаборатории, известного российского специалиста в области информационных технологий и цифровизации Станислава Глазова, советника директора ФГУП Анатолия Русанова, начальника финансово-экономического отдела предприятия — главного бухгалтера Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. 25 августа прошлого года все они были задержаны и с санкции Басманного суда помещены в СИЗО. Их адвокаты не раз безуспешно пытались добиться изменения меры пресечения. По предварительным данным, в вину фигурантам ставится завышение стоимости госконтракта на поставку программного обеспечения для спецслужбы, которое к тому же оказалось еще и нерабочим. Ущерб превысил 40 млн руб.

Следствие решило, что знакомиться с материалами фигуранты должны, находясь под стражей. Вначале судья Наталья Дударь рассмотрела обращение ГСУ СКР о продлении еще на месяц сроков ареста для господ Нащекина, Попова и Глазова. Представители следствия, как в свое время при аресте руководителей «Системы», упомянули о том, что инкриминируемое им преступление является тяжким, «посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность подразделения государственного органа — Спецсвязи ФСО России и подведомственного учреждения — ФГУП "НТЦ «Система»" и подрывает их авторитет». Среди новых доводов появилось утверждение, что махинация, совершенная обвиняемыми, «деформирует правосознание граждан». Отдельно говорилось о повышенной общественной опасности аферы, сплоченности фигурантов, «высокой организации и конспирации организованной преступной группы», участниками которой они являются. Далее следовали уже дежурные фразы о возможности скрыться, в том числе и за пределами России, и т. д., а следователям необходимо время, чтобы организовать изучение материалов дела всем шести фигурантам, которые находятся в трех различных СИЗО, и их 11 защитникам. В итоге судья удовлетворила ходатайство следствия. Через два дня аналогичное обращение СКР рассматривала судья Евгения Николаева в отношении трех оставшихся арестантов. Интересно, что в этом случае представители следствия были гораздо сдержаннее, ограничившись утверждениями о возможности скрыться. Эти слова защита парировала отсутствием доказательств, а также тем, что «контролирующие органы, в частности Счетная палата РФ, указали в своем отчете за 2023 год, что при проверке государственного контракта, по которому якобы были похищены деньги, ущерб государству не причинен». Суд посчитал, что в данном случае содержание в СИЗО является «избыточной мерой пресечения», постановив отпустить господ Русанова, Миронова и Верховодова под домашний арест с определенными ограничениями.

Адвокат Павла Нащекина Александр Сапронов заявил “Ъ”, что уже обжаловал продление ареста своего подзащитного. «Не буду вдаваться в детали расследования, а лишь скажу, что госконтракт, как мы считаем, был исполнен в полном объеме, а обвинение незаконно и необоснованно»,— сообщил он, добавив, что в последнем убедился, когда начал изучать материалы дела.

Отметим, что ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» было создано в 1992 году «в целях информационно-правового обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти». Задачей предприятия является построение общенациональной правовой информационной системы, охватывающей все регионы, органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с президентской концепцией правовой информатизации. ФГУП была разработана и внедрена информационно-правовая система «Законодательство России», а сейчас создается государственная система правовой информации с подсистемой «Официальный интернет-портал правовой информации», программами и подпрограммами «Информационное общество» и информационными технологиями, определенными в подпрограмме «Электронное правительство», «Электронное государство» и проч.

Сергей Сергеев