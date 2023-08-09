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Коммерсантъ FM
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Москвичей позвали на участки

В столице объявлен набор в общественные наблюдатели на выборах мэра

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве провел во вторник первое заседание в ходе кампании по выборам мэра столицы. В частности, штаб объявил набор в общественные наблюдатели и конкурс на лучший вопрос, который будет использоваться в ходе тестирования дистанционного электронного голосования. Москвичи могут присылать свои варианты вопросов до 17 августа, а само тестирование системы пройдет во второй половине месяца. Депутат Мосгордумы от КПРФ и член штаба Екатерина Енгалычева, не дожидаясь дедлайна, предложила спросить москвичей о том, стоит ли запретить в столице передвижение на электросамокатах по тротуарам. По словам депутата, эта проблема беспокоит многих горожан.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев просит горожан принять активное участие в контроле за голосованием

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев просит горожан принять активное участие в контроле за голосованием

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев просит горожан принять активное участие в контроле за голосованием

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая первое в эту избирательную кампанию заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, его глава Вадим Ковалев напомнил, что в 2023 году этой структуре исполняется десять лет. Москва создала подобный штаб первой из российских регионов: он появился в 2013 году перед началом первой избирательной кампании, выигранной Сергеем Собяниным, в которой среди прочих принимал участие Алексей Навальный. До 2022 года штаб практически бессменно возглавлял журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), а с 2022 года руководителем стал его заместитель по кампаниям прошлых лет Вадим Ковалев.

На заседании 8 августа члены штаба объявили о наборе общественных наблюдателей для работы на участках на осенних выборах мэра и муниципальных депутатов в Новой Москве. По словам господина Ковалева, в этом году будет подготовлено порядка 10 тыс. наблюдателей. Примерно такое же их количество было и на кампаниях последних лет в Москве, добавил глава штаба. «У нас есть большое количество людей, которые из года в год с нами участвуют в этой большой, важной работе. И мы надеемся, что вновь многие наши коллеги и друзья будут с нами и в этом году»,— отметил господин Ковалев.

Также на первом заседании члены штаба утвердили Кодекс наблюдателя, содержащий правила поведения и работы общественных контролеров. В этом документе на четырех страницах изложены основные принципы работы наблюдателей на участках, их права и обязанности, а также ответственность. Например, среди основных принципов деятельности наблюдателей названы соблюдение законности, защита избирательных прав и свобод, уважение и соблюдение интересов всех участников избирательного процесса, а также компетентность и ответственность перед избирателями. В кодексе также подчеркивается, что при работе на участках наблюдатели должны сохранять «тактичность и вежливость», соблюдать «политический нейтралитет вне зависимости от политических взглядов» и «избегать всего, что могло бы скомпрометировать авторитет наблюдателя, подвергнуть сомнению его честность и беспристрастность».

Согласно кодексу, наблюдатель от общественности в Москве обязан оперативно информировать штаб о любых событиях на избирательном участке, требующих проверки, не распространять не подтвержденную штабом информацию о работе участка и о ходе голосования, а также носить специальную жилетку и бейдж с именем, фамилией и своим статусом. Также в документе говорится, что каждый наблюдатель, который назначается Общественной палатой Москвы, обязан пройти обучающий курс. Вадим Ковалев уточнил, что обучение наблюдателей начнется в ближайшие дни и продлится примерно две недели.

Кроме того, на первом заседании Общественного штаба господин Ковалев объявил о запланированном на вторую половину августа тестировании системы онлайн-голосования, которое проводится каждый год перед выборами, и объявил конкурс на лучший вопрос для проведения этого теста. «Сегодня мы обратились к представителям политических партий, членам Общественной палаты, ну и, пользуясь случаем, ко всем москвичам: до 17 августа мы ждем предложения относительно вопроса, который мы могли бы вынести на тестовое голосование»,— заявил глава столичного штаба. Автор самого интересного вопроса будет отмечен Общественной палатой.

Впрочем, член штаба и депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева не стала дожидаться указанного срока и сразу предложила вынести на тестовое голосование вопрос о том, стоит ли запретить в Москве передвижение по тротуарам на электросамокатах. По мнению госпожи Енгалычевой, эта проблема беспокоит очень многих москвичей. Напомним, в прошлом году в ходе тестирования дистанционного электронного голосования перед выборами муниципальных депутатов москвичи отвечали на вопрос: какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным? К нему прилагались 15 вариантов ответа, из которых можно было выбрать пять. Тогда горожане охотнее всего голосовали за благоустройство и улучшение освещения в парках. Результаты опроса, распределенные по районам, планировалось передать в правительство Москвы для учета в дальнейшей работе.

ЦИК и ТАСС освободят выборы от фейков

Контекст

Информационное агентство ТАСС и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник заключили соглашение о партнерстве, направленное на информирование и повышение правовой культуры избирателей. Подписи под документом поставили председатель ЦИКа Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Это новый уровень взаимодействия, заявила госпожа Памфилова, которая поблагодарила ТАСС за освещение избирательного процесса и отметила, что агентство передает «всегда очень точную, корректную, основанную на фактах информацию». В свою очередь, господин Кондрашов поблагодарил ЦИК за доверие и пообещал, что предстоящие в сентябре выборы будет освещать вся региональная сеть ТАСС, в общей сложности на выборах будут работать больше 100 человек.

Он добавил, что ТАСС будет рассказывать об осенних выборах, в том числе международной аудитории, на своих новостных лентах, которые сегодня выходят на всех языках ООН. «Абсолютно уверен, что как на местах, так и в центре Центризбирком будет демонстрировать полную открытость, а мы будем бороться за то, чтобы все факты были тщательно выверены и освобождены от всевозможных фейков, которые, вне всякого сомнения, будут нас преследовать,— заверил гендиректор ТАСС.— Потому что любой выборный процесс в России всегда преследуется целым рядом информационных атак, и хорошо, что Центризбирком открыт, а мы, как серьезное агентство, всегда можем проверить факты и не допустить лживой информации до публикации».

Элла Памфилова также призналась, что благодарна своим недоброжелателям за «набитые шишки» по ходу ее политической карьеры. «Все мои недруги и оппоненты внесли огромный вклад в личностное развитие и никогда не давали мне успокоиться. И благодаря этому имею то, что имею сейчас»,— сказала глава ЦИКа, отвечая на вопрос о своей политической карьере.

Анастасия Корня

Елена Рожкова

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