Москвичи стремятся к чистоте

Москвичи стали чаще прибегать к услугам клининга. Аналитики связывают увеличение спроса с развитием онлайн-площадок для оформления заказов, пишет РБК. Так, по данным YouDo во втором квартале этого года спрос в категории «Уборка и помощь по хозяйству» оказался на 32% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. А в «Авито Услуги» заметили рост сразу на 91%. По данным сервиса, поддерживающая уборка в Москве обойдется в среднем в 3 тыс. руб., генеральная — в 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Увеличилось и предложение услуг клининга, рассказала “Ъ FM” пиар-менеджер платформы «Авито Услуги» Евгения Чернышева:

«По итогам второго квартала 2023-го спрос в категории "Уборка" вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилось и число предложений от частных профессионалов и клининговых компаний, их стало больше на 13%.

В число наиболее востребованных услуг среди москвичей вошли генеральная уборка и наведение порядка после ремонта, чистка ковров и мягкой мебели и мытье окон.

Что касается цен, то тут все зависит от выбранной услуги, площади пространства и других опций заказа. Например, средняя цена за генеральную уборку одной жилой комнаты составила около 1 тыс. руб. А если в квартире или в доме достаточно провести поддерживающую уборку, то ее стоимость в среднем меньше — уже от 500 руб. за комнату».

По данным сервиса YouDo, заказчики отдают предпочтение профессионалам со своими моющими средствами и готовым за плату выполнить дополнительную работу, например, вынести мусор, провести стирку или погладить белье.

При этом такие услуги продолжат пользоваться популярностью, отметил генеральный директор клининговой компании «Золушка» Алексей Грибков:

«Спросом пользуется уборка квартир на постоянной основе. И он будет расти и дальше, потому что темп жизни в городе очень высокий, и, соответственно, у людей просто не хватает времени на то, чтобы заниматься бытом. Москвичи очень много работают, пытаются еще находить время на отдых, и за счет этого все процедуры, связанные с уборкой в квартире, делегируют клининговым компаниям.

Многие клиенты выбирают поддерживающую уборку. Клинер приходит примерно раз или два в неделю и выполняет определенный перечень заданий. Стоит такой вариант порядка 2-3 тыс. руб. за визит.

Генеральную уборку предпочитают проводить, наверное, раз в три-четыре месяца. Ее цена за однокомнатную квартиру составит от 8 тыс. руб. до 10 тыс. руб., за двухкомнатную — в районе 15 тыс. руб. В случае трехкомнатной доходит до 20 тыс. руб. в зависимости от допуслуг, например, химчистки мебели и тому подобное».

Как отмечают игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”, на «Авито» в основном представлены частные клинеры. К ним обращаются чаще из-за более низкой стоимости услуг.

В свою очередь, профессиональная уборка за последние полтора года подросла в цене, рассказал представитель клининговой компании «Альмин Клининг» Евгений:

«Мы используем профессиональную химию. Клинер выезжает и проводит именно генеральную уборку. А на "Авито" свои услуги часто предлагают частники, то есть обычно это просто девочка с рюкзаком, Fairy, тряпочкой и шваброй. Пришла, пыль протерла, полы помыла и ушла.

Сейчас клиенты часто заказывают мытье окон. В среднем оно обходится в 100 руб. за квадратный метр. Зависит от загрязнений, сложности и объема работ.

Вместе с тем у нас заказов именно на уборку стало меньше. После пандемии COVID-19 постепенно все хуже и хуже. До нее, допустим, было 25 выездов в месяц, сейчас около 18. Связано это с повышением стоимости услуг: расходники и бытовая химия стали дороже, мы повысили зарплаты клинерам, растет и конкуренция на рынке».

Согласно исследованию компаний «Ромир» и Fix Price, 60% респондентов не готовы тратить средства на услуги профессионального клининга. Еще 27% заявили, что не доверяют посторонним лицам, а 11% — испытывают неловкость, когда квартиру убирают посторонние.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева