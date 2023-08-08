Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москвичи стремятся к чистоте

Благодаря чему растет спрос на услуги клинеров

Москвичи стали чаще прибегать к услугам клининга. Аналитики связывают увеличение спроса с развитием онлайн-площадок для оформления заказов, пишет РБК. Так, по данным YouDo во втором квартале этого года спрос в категории «Уборка и помощь по хозяйству» оказался на 32% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. А в «Авито Услуги» заметили рост сразу на 91%. По данным сервиса, поддерживающая уборка в Москве обойдется в среднем в 3 тыс. руб., генеральная — в 4,5 тыс. руб.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Увеличилось и предложение услуг клининга, рассказала “Ъ FM” пиар-менеджер платформы «Авито Услуги» Евгения Чернышева:

«По итогам второго квартала 2023-го спрос в категории "Уборка" вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилось и число предложений от частных профессионалов и клининговых компаний, их стало больше на 13%.

В число наиболее востребованных услуг среди москвичей вошли генеральная уборка и наведение порядка после ремонта, чистка ковров и мягкой мебели и мытье окон.

Что касается цен, то тут все зависит от выбранной услуги, площади пространства и других опций заказа. Например, средняя цена за генеральную уборку одной жилой комнаты составила около 1 тыс. руб. А если в квартире или в доме достаточно провести поддерживающую уборку, то ее стоимость в среднем меньше — уже от 500 руб. за комнату».

По данным сервиса YouDo, заказчики отдают предпочтение профессионалам со своими моющими средствами и готовым за плату выполнить дополнительную работу, например, вынести мусор, провести стирку или погладить белье.

При этом такие услуги продолжат пользоваться популярностью, отметил генеральный директор клининговой компании «Золушка» Алексей Грибков:

Как растет число клининговых компаний

Как растет число клининговых компаний

«Спросом пользуется уборка квартир на постоянной основе. И он будет расти и дальше, потому что темп жизни в городе очень высокий, и, соответственно, у людей просто не хватает времени на то, чтобы заниматься бытом. Москвичи очень много работают, пытаются еще находить время на отдых, и за счет этого все процедуры, связанные с уборкой в квартире, делегируют клининговым компаниям.

Многие клиенты выбирают поддерживающую уборку. Клинер приходит примерно раз или два в неделю и выполняет определенный перечень заданий. Стоит такой вариант порядка 2-3 тыс. руб. за визит.

Генеральную уборку предпочитают проводить, наверное, раз в три-четыре месяца. Ее цена за однокомнатную квартиру составит от 8 тыс. руб. до 10 тыс. руб., за двухкомнатную — в районе 15 тыс. руб. В случае трехкомнатной доходит до 20 тыс. руб. в зависимости от допуслуг, например, химчистки мебели и тому подобное».

Как отмечают игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”, на «Авито» в основном представлены частные клинеры. К ним обращаются чаще из-за более низкой стоимости услуг.

В свою очередь, профессиональная уборка за последние полтора года подросла в цене, рассказал представитель клининговой компании «Альмин Клининг» Евгений:

«Мы используем профессиональную химию. Клинер выезжает и проводит именно генеральную уборку. А на "Авито" свои услуги часто предлагают частники, то есть обычно это просто девочка с рюкзаком, Fairy, тряпочкой и шваброй. Пришла, пыль протерла, полы помыла и ушла.

Сейчас клиенты часто заказывают мытье окон. В среднем оно обходится в 100 руб. за квадратный метр. Зависит от загрязнений, сложности и объема работ.

Вместе с тем у нас заказов именно на уборку стало меньше. После пандемии COVID-19 постепенно все хуже и хуже. До нее, допустим, было 25 выездов в месяц, сейчас около 18. Связано это с повышением стоимости услуг: расходники и бытовая химия стали дороже, мы повысили зарплаты клинерам, растет и конкуренция на рынке».

Согласно исследованию компаний «Ромир» и Fix Price, 60% респондентов не готовы тратить средства на услуги профессионального клининга. Еще 27% заявили, что не доверяют посторонним лицам, а 11% — испытывают неловкость, когда квартиру убирают посторонние.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...