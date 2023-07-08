Из грязи в клининг

Сократившееся в периоды пандемии, ухода из России западных компаний и экономического кризиса число клининговых компаний вновь начало расти. На рынке ожидают укрепления тренда: коммерческие объекты обретают новых арендаторов, а граждане привыкают к новым экономическим условиям. Однако спрос на сторонний клининг может быть ограничен стремлением владельцев офисных и торговых центров ради экономии создавать свои службы уборки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стремление компаний обзаводиться собственными уборщицами может помешать росту числа клининговых компаний

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Стремление компаний обзаводиться собственными уборщицами может помешать росту числа клининговых компаний

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тренд сокращения числа клининговых компаний, наблюдавшийся последние полтора года, начинает меняться. В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5% год к году, до 37,7 тыс., подсчитали в «Контур.Фокус». В начале 2020 года в стране работало 40 тыс. клининговых компаний, за последующие полтора года их количество сократилось до 35,8 тыс.

Сначала рынок сокращался под влиянием пандемии: многие компании перевели сотрудников на удаленный формат работы, спрос на уборку объектов коммерческой недвижимости упал. Кроме того, отмечает директор отдела по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова, на сокращение повлияло усиление проверок со стороны налоговой службы. В основном с рынка уходили небольшие игроки, говорит коммерческий директор O1 Standart Алла Тигнер.

Затем, в прошлом году, отток с российского рынка иностранных компаний также привел к высвобождению офисных площадей, что также снизило спрос на уборку, отмечает руководитель DID-clean Дмитрий Вахранев. Компенсировать выпадающие доходы за счет частных заказов получилось не у всех компаний: по словам эксперта «Контур.Фокус» Антона Яковлева, многие граждане в начале кризиса стали отказываться от платной уборки квартир.

Сейчас многие компании стали активнее возвращать в офисы сотрудников, что стало одной из причин роста спроса на услуги клининговых компаний и, соответственно, роста их числа, считает господин Яковлев. Дмитрий Вахранев добавляет, что в 2023 году увеличилось число тендеров на оказание услуг клининга в том числе в бизнес-центрах.

Впрочем, сейчас управляющие коммерческими площадями оптимизируют расходы, поэтому на рынке наблюдается рост числа компаний, работающих в невысоком ценовом сегменте, отмечает CEO оператора гибких офисов «Ключ» Георгий Голенев. Кроме того, по мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, рост числа новых клининговых компаний будет ограничен тем, что некоторые собственники коммерческих объектов откажутся от привлечения сторонних компаний в пользу штатных уборщиков.

Возобновился интерес к уборке квартир клининговыми компаниями и у частных заказчиков. В первой половине 2023 года спрос на таких специалистов вырос на 26% год к году, подсчитали в сервисе «Профи». Еще более впечатляющая динамика у «Авито Услуги»: на этой платформе спрос на услуги в категории «Уборка» в апреле—июне 2023 года увеличился на 51% год к году. Растет и предложение: в апреле—мае 2023 года количество объявлений от исполнителей клининговых услуг выросло на 18% год к году, отмечают в «Авито Услугах».

Дарья Андрианова