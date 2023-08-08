В России за пять месяцев выросла заболеваемость туберкулезом среди детей

Заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет выросла в России за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщило издание «Медвестник» со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.

За этот период впервые туберкулез был обнаружен у 703 детей, что на 17% больше показателей 2022 года. Также на 19% выросла заболеваемость туберкулезом органов дыхания — было выявлено 666 случаев.

Также выросла заболеваемость гепатитом среди детей. Количество случаев острого гепатита выросло на 22%, до 398. Заболеваемость острым гепатитом А выросла на 20%, до 359 случаев, острым гепатитом B — на 100%, до 4. Показатель по острому гепатиту С снизился на 7%, с 14 до 13 случаев.

Количество случаев хронического гепатита среди детей выросло на 28%, до 122. Заболеваемость хроническим гепатитом С увеличилась на 32%, до 112 случаев, хроническим гепатитом В — на 11%, до 10 случаев.

Олеся Павленко