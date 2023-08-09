«Чтобы жену устроить, мне надо с ней развестись»

Екатеринбургская городская дума запретила родственникам депутатов устраиваться к ним помощниками на работу. Поводом стал возможный конфликт интересов. Депутат Александр Колесников, не поддержавший проект, сразу предложил вариант обойти запрет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Колесников не видит конфликта интересов в том, что его помощником работает сын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников не видит конфликта интересов в том, что его помощником работает сын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проект изменений в решение думы Екатеринбурга о статусе помощников депутатов представил вице-спикер Виктор Тестов. По его словам, нововведения затронут оплату труда и уточнят обязанности при устройстве на работу. Ключевой поправкой стал запрет депутатам трудоустраивать на должности помощников близких родственников и свояков.

Это предложение возмутило депутата Александра Колесникова, у которого, как оказалось, помощником на общественных началах работает сын. «У нас есть целая служба в аппарате, которая контролирует рабочее место и распорядок дня. Почему мы должны дискредитировать людей и лишать их права зарабатывать? Я в свое время работал помощником. У меня в трудовой нет записи, но я был лучшим помощником второго созыва. И у меня ничего нет: ни денег, ни славы. Это неправильный подход, я считаю»,— заявил он. По мнению господина Колесникова, принятие проекта необходимо отложить, чтобы его принимали депутаты следующего созыва (выборы назначены на 9–10 сентября).

Его поддержал депутат Роман Ступников. Он напомнил, что депутат не подчиняется помощнику, помощник не может указывать ему, как голосовать. «У нас в думе есть представители бюджетной сферы, кто напрямую подчиняется администрации города. У нас есть советники, которые работают на муниципальных мероприятиях и напрямую подчиняются администрации. Это почему-то не вызывает конфликта интересов. Хотя человек, принимающий решение в думе, подчиняется другому должностному лицу»,— подчеркнул он.

Начальник управления по юридической работе гордумы Эльвира Макарова попыталась разрядить ситуацию. Она процитировала федеральный закон №273 «О противодействии коррупции», который предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

«Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, имущественных прав и услуг лицами, состоящими с депутатами в близком родстве или свойстве. В данной ситуации у нас помощники получают заработную плату из бюджета Екатеринбурга»,— пояснила она.

С ней согласилась представитель прокуратуры, которая присутствовала на заседании. «Это очередной коррупциогенный фактор. Я считаю, что конфликт интересов здесь налицо»,— сказала она.

Объяснить необходимость принятия поправок попробовал депутат Константин Киселев. Он объяснил, что конфликт интересов — прямое подчинение. Депутат привел в пример командира полка, у которого сын — командир роты, а внук — командир взвода. По его словам, в научных организациях не могут занимать руководящие должности и находиться в прямом подчинении близкие родственники и свойственники. «Федеральный закон говорит нам, что это не рекомендация и не пожелание, а прямое требование исключения конфликта интересов. Мы ничего не можем сделать, кроме как принять предлагаемое нам решение. Если мы хотим нарваться на протест прокурора, ну давайте нарываться»,— сказал господин Киселев.

Господин Колесников заявил, что господин Киселев вводит депутатов в заблуждение. «Учите историю! Семья Орловых на протяжении поколений служила офицерами и проливала кровь, кто их упрекнет в конфликте интересов? Все боевые офицеры»,— прорычал он и даже предложил вариант обхода запрета.

«Чтобы жену устроить, мне надо с ней развестись, ее оформить помощником, и тогда конфликта интересов не будет? Формально у нас нет отношений, она может работать и получать зарплату»,— подчеркнул господин Колесников.

«Напомню признак того, что мои слова верны и правильны: когда Колесников гневается на меня, значит, я прав. Это доказано практикой»,— продолжил раздражать коллегу господин Киселев.

Председатель гордумы Игорь Володин предложил перейти к голосованию. В результате 21 депутат поддержал поправки, шесть проголосовали против, семь воздержались. Документ вступит в силу, когда начнет работу городская дума VIII созыва.

Спустя семь минут господин Колесников неожиданно вновь вернулся к обсуждению этого вопроса. Он возмутился, что его предложение отложить рассмотрение вопроса не поставили на голосование. Господин Киселев ему ответил, что решение большинством голосов уже приняли. «Вам назвать фамилии, как вы устраивали в аппарат своих родственников? Хитрые какие»,— стал угрожать господин Колесников коллегам.

Спикер Игорь Володин тут же передал слово другому депутату, и вопрос про помощников на заседании больше не поднимался.

По данным ЕАН, принятый документ закрепляет количество помощников депутата. Избранному в сентябре депутату будет разрешено иметь двух оплачиваемых помощников и пятерых на общественных началах. Оклад помощника депутата составит 40 948 руб.

Василий Алексеев