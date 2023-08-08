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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Даванков предложил не наказывать за старые посты в соцсетях

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») направил на заключение в правительство законопроект, в котором предлагается не привлекать граждан к административной ответственности за распространение информации в интернете, если срок давности по статье истек.

«Интернет-активность давно стала инструментом давления и сведения личных счетов. Сейчас даже комментарий двухлетней давности может считается “длящимся нарушением”. Хотя человек про него давно забыл, и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу. Наш законопроект защитит людей от ответственности за старые записи в соцсетях. Срок давности по административным статьям должен быть такой же, как в оффлайне: два-три месяца»,— прокомментировал инициативу господин Даванков.

Законопроект (есть у «Ъ») вносит изменения в статью 4.5 КоАП РФ о давности привлечения к административной ответственности. Документ предлагает исчислять срок давности по административным правонарушениям, выраженным в распространении информации в интернете, со дня совершения правонарушения.

Согласно действующему законодательству, большинство административных статей за распространение информации в интернете относятся к категории «длящихся правонарушений», срок давности которого исчисляется с момента обнаружения публикации правоохранительными органами.

Эрдни Кагалтынов

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