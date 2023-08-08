Нигер под давлением: западные страны заявили о фактической приостановке всех отношений с этой страной. Там побывала представитель Госдепа США Виктория Нуланд. Дипломат призывала мятежников восстановить конституционную власть. Тем временем сенаторы Франции обвиняют президента Эмманюэля Макрона в потере влияния в Африке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что о провале Запада на Африканском континенте говорить рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Обстановка вокруг Нигера постепенно обостряется. В страну приезжала Виктория Нуланд — мы ее хорошо знаем. Американский дипломат исполняет обязанности первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов. Это профессиональный посол мира. Вот и сейчас миссия Нуланд — убедить мятежников по-хорошему купировать конфликт, не доводить до крайностей (читай: военного решения).

Если же нет, при всем уважении и хорошем отношении, но Вашингтон найдет методы, например, отрежет страну от западного и какого-либо другого финансирования.

Группа «Вагнер» также упоминалась. Здесь смысл такой: путчисты должны понимать, что очень сильно рискуют, приглашая к себе данных представителей. Переговоры продолжались два с лишним часа. Стороны выслушали друг друга, однако особого результата пока не видно. Тем не менее на путчистов оказывается серьезное международное давление. Выдержать его непросто, так что по логике вещей они, наверное, сейчас думают.

Начальники штабов вооруженных сил стран Экономического сообщества Западной Африки (это такой, как считается, профранцузский блок) сообщили, что план вторжения в Нигер готов. 25 тыс. под ружьем, но операция пока не планируется — все хотят решить вопрос миром.

Тем временем 94 сенатора Франции направили письмо президенту Эмманюэлю Макрону о том, что политика Пятой республики в Африке полностью провалилась, континент фактически сдали России с ее «Вагнером» и Китаю с его экономической экспансией. Елисейский дворец предложил не сгущать краски — не все так плохо.

Но в общем и целом ситуацию пытаются представить так: мол, слабый Запад сдает позиции. Макрон все, что мог, потерял. Лидер он никудышный. А Нигер, между прочим, — уран для тех же французских АЭС. Этот рынок нельзя терять, иначе замерзнем, обнищаем — пойдем на поклон к Путину и так далее и тому подобное. Где-то мы это уже слышали, не правда ли?

И что же делать? Видимо, немедленно принимать вызов и отправляться на войну. Поднимать иностранный легион — расправлять знамена. Но вот только стоит ли? И так ли страшен режим в Нигере? И куда ему девать его уран и золото? В Россию он его будет поставлять, что ли? Зачем вмешиваться в чужой конфликт, рискуя в нем завязнуть?

Неужели ЧВК «Вагнер» так силен, чтобы поглотить весь Африканский континент? Нет, поглотить-то можно — только что потом делать? Завоевания нужно еще удержать. Есть такая вещь под названием стратегия выхода. Если ее нет, последствия могут быть не столь радужными, как это может показаться на первый взгляд. А может быть, это вообще секретный план ЦРУ и МИ-6 — заманить нас в Африку и там оставить?

Кроме того, все эти новые лидеры — борцы с Западом — конечно, прогрессивные. Но они не всегда готовы дружить просто так, из солидарности, им требуются средства для строительства нового свободного мира. Где их брать? Россия — богатая страна, но настолько ли? Так что есть во всем этом определенные риски, которые желательно учитывать. Как мы видим, и Макрон со своими легионами не торопится трубить сбор и выдвигаться в дальний поход.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".