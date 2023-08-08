94 сенатора Франции заявили о превращении «французской Африки» в «военную российскую»

Группа сенаторов направила президенту Эмманюэлю Макрону открытое письмо о провале в сотрудничестве с Африкой. По их мнению, «французская Африка» становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».

Письмо подписали 94 парламентария, в том числе председатель фракции «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо и председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон («Республиканцы»). Письмо опубликовано в газете Le Figaro. В Сенат Франции входят 348 человек.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции "Бархан" за наш счет приходят военизированные формирования "Вагнер"»,— говорится в открытом письме. Они обвиняют ЧВК в несоблюдении прав человека и считают, что к компании обращаются диктаторы или лидеры, которые сохраняют власть «путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы».

Сенаторы обращают внимание, что это движение «южнее Сахары ширится». Демонстрации и антифранцузские акции уже проходят в таких, «казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал».

Парламентарии заявили, что правительство Франции маскировало провалы, обвиняя несогласных в ностальгии по политике «французской Африки», которая подразумевает неформальную опеку над бывшими колониями. «Африка, дружественный континент, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие»,— говорится в письме. Сенаторы призвали президента пересмотреть политику в Африке.

На публикацию ответил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Он не согласился с провалом операции «Бархан» (проводилась для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде). Вместе с тем он признал необходимость «извлечь уроки, как в случае всех кризисов и всех военных операций».

Сенаторы написали письмо на фоне мятежа в Нигере. Военные свергли демократически избранного президента в конце июля. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее говорил, что нет никаких признаков причастности к мятежу ЧВК «Вагнер». Бойцы компании официально действуют в соседнем Мали и, по данным СМИ, они также присутствуют в Буркина-Фасо, которая тоже граничит с Нигером. Все три страны являются бывшими французскими колониями, во всех произошли военные перевороты. По данным Associated Press, мятежники Нигера уже обратились к ЧВК «Вагнер». Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Леонид Уварчев