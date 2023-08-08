Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

94 сенатора Франции заявили о превращении «французской Африки» в «военную российскую»

Группа сенаторов направила президенту Эмманюэлю Макрону открытое письмо о провале в сотрудничестве с Африкой. По их мнению, «французская Африка» становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».

Письмо подписали 94 парламентария, в том числе председатель фракции «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо и председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон («Республиканцы»). Письмо опубликовано в газете Le Figaro. В Сенат Франции входят 348 человек.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции "Бархан" за наш счет приходят военизированные формирования "Вагнер"»,— говорится в открытом письме. Они обвиняют ЧВК в несоблюдении прав человека и считают, что к компании обращаются диктаторы или лидеры, которые сохраняют власть «путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы».

Сенаторы обращают внимание, что это движение «южнее Сахары ширится». Демонстрации и антифранцузские акции уже проходят в таких, «казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал».

Парламентарии заявили, что правительство Франции маскировало провалы, обвиняя несогласных в ностальгии по политике «французской Африки», которая подразумевает неформальную опеку над бывшими колониями. «Африка, дружественный континент, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие»,— говорится в письме. Сенаторы призвали президента пересмотреть политику в Африке.

На публикацию ответил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Он не согласился с провалом операции «Бархан» (проводилась для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде). Вместе с тем он признал необходимость «извлечь уроки, как в случае всех кризисов и всех военных операций».

Сенаторы написали письмо на фоне мятежа в Нигере. Военные свергли демократически избранного президента в конце июля. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее говорил, что нет никаких признаков причастности к мятежу ЧВК «Вагнер». Бойцы компании официально действуют в соседнем Мали и, по данным СМИ, они также присутствуют в Буркина-Фасо, которая тоже граничит с Нигером. Все три страны являются бывшими французскими колониями, во всех произошли военные перевороты. По данным Associated Press, мятежники Нигера уже обратились к ЧВК «Вагнер». Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Нигером сгущаются тучи».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...