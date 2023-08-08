«Нигер становится для Запада геополитическим кошмаром»

Власти Нигера закрыли воздушное пространство над страной, что создало проблемы для авиакомпаний, летающих над Африкой, сообщают зарубежные СМИ. Теперь некоторые рейсы стали дольше на 3,5 часа. Европейские страны и США уже эвакуировали своих граждан из мятежной республики. Рекомендацию покинуть Нигер выпустили и власти Китая. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, ситуация вокруг Нигера развивается наихудшим образом для западных союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Семидневный ультиматум, который западноафриканские государства выдвинули путчистами в Нигере, истек, а обещанная силовая акция так и не началась. Хотя неделю назад казалось, что намерения членов регионального объединения ЭКОВАС более чем серьезные и судьба генералов и полковников, захвативших власть в Ниамее, висит на волоске.

Однако за минувшие семь дней ситуация изменилась, и отнюдь не в лучшую сторону для Запада и его африканских союзников. Во-первых, путчисты в Нигере категорически отказались идти на уступки, отпустить задержанного президента Мохамеда Базума и вернуть ему власть.

Во-вторых, в их поддержку начала формироваться целая региональная коалиция. Мали и Буркина-Фасо, где тоже правят военные, заявили, что любая силовая акция против Нигера будет расценена ими как объявление войны. Появились даже сообщения, что из Мали в Ниамей прибыли сотрудники российских ЧВК, чтобы помочь нигерским генералам отразить иностранное вторжение.

В-третьих, региональный тяжеловес Алжир, имеющий с Нигером почти 1000-километровую границу, решительно выступил против планов интервенции. А с мнением этого государства и Запад, и африканские соседи обязаны считаться.

В-четвертых, единственный член ЭКОВАС, имеющий сильную армию и теоретически способный провести операцию против путчистов в Ниамее — Нигерия — не горит желанием вступать в конфликт. А сенат, верхняя палата нигерийского парламента, прямо запретил президенту это делать.

В-пятых, еще одно мощное в военном отношении государство региона — граничащий с Нигером, хотя и не входящий в ЭКОВАС Чад — заявил, что ни в какой военной акции участвовать не будет. И это стало плохой новостью в первую очередь для бывшей метрополии — Франции. В прежние времена именно чадская армия, закаленная в постоянных конфликтах и очень эффективная на пустынном театре военных действий, зачастую помогала Парижу решать деликатные задачи.

Последним примером стала операция против исламских радикалов в Мали десять лет назад, когда чадский экспедиционный корпус при воздушной поддержке французов обеспечил разгром джихадистов. Причем тогда, чтобы добраться до Мали, чадские войска совершили впечатляющий марш-бросок как раз через территорию Нигера.

Но на сей раз власти Нджамены явно не спешат повторять былые подвиги и приходить на помощь Парижу.

В результате угрозу военного вторжения попросту некому реализовывать.

Наиболее надежные союзники Франции в регионе, Сенегал и Кот-д'Ивуар, не обладают достаточными силами, чтобы дойти до Ниамея и свергнуть там путчистов. А ведь делать это необходимо именно силами африканцев.

Прямое вмешательство базирующихся в Нигере французских и американских контингентов стало бы для Запада геополитической катастрофой. Это был бы пример именно того пренебрежительного, колониального подхода к Африке, который Париж зачастую демонстрировал в прошлом и от которого президент Макрон пообещал отказаться раз и навсегда.

В общем, ситуация становится тупиковой. Срок ультиматума истек, военная хунта чувствует себя все более уверенно, организуя в свою поддержку массовые акции, а Запад и его союзники в регионе ограничиваются словами осуждения и санкциями.

Но, как показали события последних лет (и не только в Африке), с помощью санкций далеко не всегда и далеко не сразу можно достичь желаемого результата.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".