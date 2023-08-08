Infiniti Q50 получил версию Nismo

Компания Nissan представила новую модификацию седана Skyline последнего поколения — модель, известная за пределами Японии как Infiniti Q50, получила заводскую «заряженную» версию Nismo.

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За основу был взят Nissan Skyline 400R, оснащенный 3-литровым турбомотором V6, мощность которого была увеличена с 405 л.с. до 420 л.с. Двигатель сочетается с перенастроенной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Исполнение Nismo получило доработанную подвеску с новыми пружинами, амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Также перенастроены электронные системы безопасности и установлены более выносливые тормоза.

Визуально Skyline Nismo отличается новыми бамперами и порогами, облегченными 19-дюймовыми дисками Enkei, а на кузове и в салоне вместе с логотипами спецверсии появились красные акценты. Для модели в качестве опции также предложены спортивные сиденья Recaro.

Продажи Nissan Skyline Nismo, который сделают в количестве 1 тыс автомобилей, в Японии начнутся осенью 2023 года. Помимо базовой модели предложат лимитированную версию Limited с особым декором, которую тиражом в 100 экземпляров выпустят в честь 60-летия Nissan Skyline GT в 2024 году.

Максим Вершинин

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