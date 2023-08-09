Регулирование перекрестков — по звуку

Команда из Московского политеха во главе с доцентом Юрием Фурлетовым представила проект системы повышения безопасности на дорожных перекрестках. Разработка, основанная на анализе звуковой обстановки в режиме реального времени с помощью специальных микрофонов, получила название «Слух для V2X». Проект признан одним из лучших на федеральном проектно-образовательном интенсиве «Остров-2023: навигация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Университет 2035» Фото: Предоставлено «Университет 2035»

Идея участников предполагает установку комплекса микрофонов на перекрестках, с помощью которых будут собирать и анализировать данные о машинах и происшествиях на дороге, а затем передавать их на модули в автомобилях.

По замыслу авторов, технология позволит максимально оперативно распознавать и классифицировать опасные ситуации на перекрестках, такие как ДТП, резкие торможения, появление экстренных служб. На основе акустических данных система сможет мгновенно предупреждать водителей о потенциальной угрозе через инфраструктуру V2X (vehicle-to-everything).

«Микрофоны могут “услышать” характерные звуки аварии или сирены скорой помощи. Используя методы распознавания акустических паттернов на базе нейросетей, они могут точно и быстро классифицировать различные дорожные ситуации»,— поясняет доцент Московского политеха Юрий Фурлетов.

Ключевым преимуществом акустического подхода является его существенно меньшая стоимость по сравнению с системами компьютерного зрения.

Предложенная технология может быть на два порядка дешевле комплексов с использованием камер. Поэтому такое решение оправданно для перекрестков малого и среднего масштаба, тогда как дорогие видеокамеры имеет смысл устанавливать на крупных транспортных развязках.

В настоящее время проект проходит опытно-конструкторские испытания. Ведутся переговоры о пилотной установке системы совместно с компаниями—производителями дорожной инфраструктуры V2X. По мнению разработчиков, акустический «слух» на перекрестках поможет своевременно распознавать угрозы и предотвращать инциденты.

Татьяна Мейлахс