Оборотни в адвокатских париках

В Великобритании объявлено о начале работы специального межведомственного подразделения, которое будет находить и передавать прокуратуре юристов, сознательно помогающих нелегальным мигрантам в их попытке получить убежище в Британии. Это стало очередным этапом в продолжающейся кампании правительства по борьбе с незаконной миграцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты, спасенные при попытке пересечь Ла-Манш, прибывают в гавань Дувра

Фото: Henry Nicholls / Reuters Мигранты, спасенные при попытке пересечь Ла-Манш, прибывают в гавань Дувра

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британское правительство объявило о создании особой Специальной группы по борьбе с пособниками-профессионалами (Professional Enablers Taskforce — PET), которая будет заниматься исключительно выявлением и привлечением к суду юристов, помогающих незаконным мигрантам фабриковать лживые основания для получения убежища в стране и оказывать им иные противоправные услуги. По данным The Times, создавая такую межведомственную группу, правительство надеется значительно увеличить количество отданных под суд юристов, оказывающих такие услуги. В прошлом году за подобные преступления были осуждены пять человек, в 2021 году — еще семь юристов.

Министерство напомнило, что после вступления в силу нового Закона о гражданстве и границах максимальное наказание за такого рода деятельность было ужесточено.

Если раньше юристам грозило максимум 14 лет тюрьмы, то теперь при определенных условиях они могут получить пожизненный срок.

Проблема «оборотней в адвокатских париках» в Британии становится все серьезнее. Фактически, говорят эксперты и представители правительства, в стране существует целая подпольная индустрия оказания услуг, которые касаются фабрикации оснований для предоставления убежища и юридического сопровождения лживых заявок. Чаще всего такую деятельность ведут или юридические фирмы, или компании, официально занимающиеся «консультационными услугами» в этой сфере.

Создание спецгруппы готовилось давно, но объявление о том, что она заработала, практически совпало с довольно громким скандалом в юридической среде. В ходе журналистского расследования газеты The Daily Mail ее репортеру, выдававшему себя за потенциального иммигранта, удалось подловить лондонского юриста на том, что он обещал подать заявку, включив в нее ложные данные о сексуальном насилии, преследовании, избиениях, рабском труде и угрозах убийства, и даже предоставить такие же ложные заключения врачей, которые должны были гарантировать получение убежища. За документ юрист просил £10 тыс. Как отмечала газета, по ее данным, похожие услуги предлагали и сотни других юристов по всей стране.

Создание спецгруппы, которая, по словам представителей МВД уже обнаружила очевидную связь одной из консультационных контор по миграции с известным преступным сообществом, занимающимся переправкой нелегальных иммигрантов через Ла-Манш, как и ужесточение законодательства в отношении «сообщников-профессионалов»,— часть проводимой правительством политики по кардинальному сокращению числа незаконных мигрантов, прибывающих на Британские острова. «Ъ» уже рассказывал об одной из инициатив правительства по переправке практически всех людей, обращающихся с просьбой об убежище, в Руанду на время рассмотрения их заявок. Этот план, однако, столкнулся с жесткой критикой и пока так и не заработал, в том числе из-за массы судебных исков, поданных против него.

Как стало известно недавно, у правительства появился новый план: отправлять заявителей в одну из британских заморских территорий — на остров Вознесения в Атлантическом океане. Правда, и он может не сработать

Единственный способ переправки людей на вулканический остров в Южной Атлантике — использовать военно-транспортные самолеты вместимостью 15 пассажиров. Однако представители Королевских военно-воздушных сил и Министерства обороны страны уже дали понять, как сообщает The Times, что «не желают иметь ничего общего» с этой идеей. Кроме того, есть и финансовые сложности: по словам одного из самых активных борцов с незаконной миграцией, бывшего министра сэра Джейкоба Рис-Могга, логистические проблемы доставки людей из Британии на остров Вознесения таковы, что один мигрант будет обходиться бюджету в £1 млн. Поэтому, говорят многие эксперты, меры против тех, кто помогает нелегальным мигрантам обманным путем получать убежище в стране, могут оказаться наиболее эффективным методом борьбы с проблемой.

Андрей Келекеев