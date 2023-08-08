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Коммерсантъ FM
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Продажи растительного мяса Beyond Meat упали почти на треть

Во втором квартале выручка производителя растительного мяса Beyond Meat снизилась на 30,5%, составив $102,2 млн. Хорошей новостью стало то, что почти вдвое сократился и чистый убыток компании, который составил $53,5 млн. При этом компания также ухудшила прогноз по выручке за весь год: с $415 млн до $360–380 млн. Акции Beyond Meat во вторник до открытия торгов упали более чем на 14%. На IPO в 2019 году акции компании торговались по $25 — сейчас они стоят около $15, то есть на 40% меньше.

В последние годы растительное мясо приобретало все большую популярность. Однако в последнее время негативное влияние на его продажи оказывают инфляция и рост стоимости жизни. В отчетности Beyond Meat говорится, что на результаты негативно повлияли «меньший спрос на заменители мяса на растительной основе, высокая инфляция, рост процентных ставок и продолжающееся беспокойство по поводу возможной рецессии». Кроме того, теперь продукция компании сталкивается с конкуренцией таких гигантов, как Kellogg или Tyson Foods. В прошлом году Beyond Meat объявила о сокращении 200 сотрудников, чтобы снизить издержки.

Яна Рождественская

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