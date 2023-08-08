Две авиакомпании претендуют на выполнение новых субсидированных рейсов из Кузбасса

Авиакомпании «Азимут» и Red Wings претендуют на выполнение новых рейсов с господдержкой из аэропорта Новокузнецка в Кузбассе в Уфу, Самару и Нижний Новгород, сообщил «Ъ-Сибирь» министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. По его данным, отбор на выполнение субсидированных рейсов на текущий год проводит Росавиация, и указанные компании в нем участвуют. Отбор на следующий год проходит в ноябре-декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На прошлой неделе при обсуждении региональной госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014-2024 годы» в законодательном собрании региона министр сообщал, что в 2023 году Кузбасс выделил 300 млн руб. на субсидирование межрегиональных рейсов, что больше в два раза показателя 2022 года.

Ожидается, что 2023 году пассажиропоток на субсидируемых межрегиональных рейсах составит 80 тыс. человек в новокузнецком аэропорту и 90 тыс. человек — в кемеровском. Среди новых планируемых к открытию в 2024 году направлений — рейсы в Уфу, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самару, Омск, Иркутск.

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Игорь Лавренков, Кемерово