Защита обжаловала приговор Сачкову по делу о госизмене

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала решение Мосгорсуда, приговорившего Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене. Об этом заявил ТАСС его адвокат Сергей Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков в зале суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков в зале суда

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Защита направила апелляционную жалобу на приговор»,— рассказал он. Рассмотрение жалобы планируется в Первом апелляционном суде не раньше середины осени, добавил адвокат.

Илья Сачков был арестован 29 сентября 2021 года. ФСБ утверждало, что он передавал сведения, составляющие гостайну, иностранным спецслужбам. Подробности дела неизвестны. Суд вынес Сачкову приговор 26 июля 2023-го, он вину не признал. Гособвинение просило назначить ему 18 лет лишения свободы. Защита обещала обратиться с жалобой на приговор в Кремль.

Подробности — в материале «Ъ» «Илья Сачков защитился от хакеров, но не от ФСБ».

Лаура Кеффер