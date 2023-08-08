«Яндекс» представил телевизоры со встроенными функциями умной колонки

«Яндекс» представил новые телевизоры под собственной торговой маркой: «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про». Телевизоры поддерживают голосовое управление без пульта и могут выполнять те же функции, что и умные колонки «Яндекс Станция», в том числе с выключенным экраном. «ТВ Станция», которую «Яндекс» называет базовой моделью новой линейки, представлена моделями с диагональю экрана 43 и 50 дюймов, «ТВ Станция Про» — 55 и 65 дюймов.

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Телевизоры оснащены четырьмя микрофонами с возможностью физического отключения, индикатором статуса голосового ассистента и экраном по технологии VA. Старшие модели также отличаются матовым дисплеем с подсветкой QLED и более мощными динамиками (44 Вт против 33 Вт). При этом у телевизоров нет возможности приема эфирного или кабельного телесигнала: компания предлагает смотреть телеканалы через интернет или использовать внешнюю приставку. Предзаказы на базовую модель в зависимости от диагонали экрана открыты по цене от 44,9 тыс. до 49,9 тыс. руб., на старшую модель — от 74,9 тыс. до 99,9 тыс. руб.

«Яндекс» представил собственную программную платформу для ТВ, основанную на операционной системе Android, в 2020 году. Первоначально она использовалась в телевизорах сторонних брендов (Hyundai, Leff и т. п.), в 2022 году компания выпустила в продажу ТВ под собственным брендом. В «Яндексе» сообщили «Ъ», что оценивают долю телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» на российском рынке в 20%.

Юрий Литвиненко