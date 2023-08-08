Во Владимирской области горит предприятие по производству акриловых ванн

Во Владимирской области крупный пожар произошел на расположенном в поселке Гигант предприятии по производству акриловых ванн. Площадь пожара, по информации МЧС России, составляет 5,8 тыс. кв. м.

«В поселке Гигант (Ковровский район Владимирской области) горит здание по производству акриловых ванн. Пожарные препятствуют распространению огня на соседние здания»,— сообщают в ведомстве. В тушении пожара задействовано 6 пожарных машин и более 30 сотрудников МЧС. Информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

Как отмечает местное издание «Зебра-ТВ», огонь быстро распространяется, в результате чего площадь возгорания может существенно увеличиться. «Группировка сил и средств, привлекаемых для тушения пожара на заводе в поселке Гигант, наращивается»,— отмечает издание, уточняя, что дым от пожара виден в городе Ковров и в областном центре.

Александр Кислов