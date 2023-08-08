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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье разыскивают третьего из группы напавших на инвалидов СВО

Следователи СКР Забайкалья ведут розыск 43-летнего жителя региона, причастного к групповому нападению на двух людей, получивших инвалидность в ходе спецоперации, и их избиению. Как сообщила пресс-служба ведомства, до этого были задержаны еще двое мужчин. В связи с инцидентом СКР расследует уголовное дело, возбужденное сразу по трем статьям — ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«В настоящее время следователи СКР предъявили обвинение в совершении указанных преступлений 27-летнему жителю села Нерчинский Завод. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник задержан, следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения»,— уточнили в ведомстве.

Нападение на военнослужащих произошло в ночь на 6 августа. Сначала в кафе в селе Нерчинск с ними вступила в конфликт компания местных жителей. Когда участники спецоперации попытались покинуть место инцидента на машине, то мужчины догнали их на своем автомобиле, преградили дорогу и избили. Кроме того, нападавшие разбили с помощью подручных средств иномарку, принадлежащую одному из пострадавших.

Влад Никифоров, Иркутск

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