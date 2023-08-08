Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве двух мужчин в Туапсинском районе

Центральный аппарат СКР будет контролировать расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в Туапсинском районе Краснодарского края, такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщило ведомство.

Расследование ведет следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Накануне вечером суд заключил под стражу четверых местных жителей, обвиняемых в убийстве двоих мужчин во время драки в поселке Дедеркой. Еще один участник драки госпитализирован с травмами. Инцидент произошел около 3 часов ночи 5 августа на берегу реки, утром на месте происшествия были обнаружены два трупа.

По данным полиции, в розыск объявлялись Артем Туркменян, Вартан Тулумджян, Альберт Экзарян и Карен Устян, которые вскоре были задержаны. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что конфликт носил бытовой характер.

Сразу после того, как о происшествии стало известно из сообщения МВД, Telegram-канал «Пригожин 2023» сообщил, что оба погибших якобы были бойцами ЧВК «Вагнер». При этом автор поста сослался на сообщения местных жителей. Официальных данных о причастности погибших к частной военной компании нет. Сам Telegram-канал не имеет отношения к Евгению Пригожину и не является «верифицированным» каналом ЧВК. По словам источника «Ъ» в силовых структурах, не исключено, что один из убитых действительно ранее служил в ЧВК «Вагнер».

Анна Перова, Краснодар